Cyril Lignac propose des “menus de fêtes” dès aujourd’hui sur M6 dans “tous en cuisine”

Après la fin de “Objectif Top Chef”, M6 proposera le retour de “Tous en cuisine” à compter de ce soir à 18 h 40.

Cyril Lignac et Jérôme Anthony réunis dans “Tous en cuisine” après la fin de “Objectif Top Chef“. Le célèbre chef officiera depuis les toits de Paris. Le programme produit par Kitchen Factory Production ne mets pas le direct de côté puisque seulement une partie des émissions seront enregistrées.

Des recettes courtes de moins d’1 h

“Le top 20 des recettes de Noël incontournables, toutes gourmandes, raffinées et réalisables en 50 minutes” c’est l’idée principale de l’édition “menus de fêtes“. Au menu, “foie gras poêlé, vol-au-vent de volaille, ravioles de langoustines, burger de Noël” et même une “bûche de Noël aux fruits exotiques“. Cyril Lignac sera à Paris derrière les fourneaux et Jérôme Anthony, sera en plein tour de France des régions pour cuisiner avec une sélection de familles fidèles à l’émission. Un invité sera présent à chaque numéro pour goûter la recette du jour.

Source : Pure Médias