Yann Barthès taclé par Pascal Praud, “Il passe son temps à nous piquer les nôtres pour caricaturer notre émission”

Pour l’utilisation de son image dans son clip d’annonce de candidature à la présidentielle, publié la veille sur YouTube. Yann Barthès avait annoncé, le 30 novembre dernier, dans “Quotidien“, son intention de porter plainte contre Éric Zemmour.

L’animateur de Quotidien avait, le 30 novembre dernier, peu apprécier la vidéo de campagne d’Éric Zemmour reprenant des images de plateaux avec le journaliste sans son autorisation. “Ça ne se fait pas de voler des images, et de voler des images sur lesquelles on dit qu’on a méprisé et qu’on a fait du mal aux Français“. Et ce matin, dans “l‘Heure des pros“, Pascal Praud lui a répondu. Il a expliqué à propos de Yann Barthès : “L’autre jour, je l’ai entendu reprocher qu’Éric Zemmour volait ses images dans le clip d’annonce de candidature à l’élection présidentielle. Il passe son temps à nous piquer les nôtres pour caricaturer notre émission” puis ajouta “j‘ai trouvé ça étonnant. Il est même possible que ce soir, il reprenne des éléments de ce que nous aurons dit ce matin. Il passe son temps à nous voler. Il n’a pas le droit. La manière dont on est caricaturé dans son émission. Ça ne me gêne pas du tout. Au contraire“.

Source : Yahoo actualités