Disney+ dévoile la bande-annonce de sa nouvelle série française avec Kad Merad

En plus de “Parallèles“, “Week-End Family” et “Soprano à la vie, à la mort“, Disney+ lance sa nouvelle série française, “Oussekine” sur sa plateforme.

Une mini-série composée de quatre épisodes d’une heure racontant la mort du jeune Malik Oussekine lors des événements du 5 décembre 1986, ainsi que la quête de justice de sa famille autour de cette affaire. Une mort qui a entraîné la démission du ministre Alain Devaquet et le retrait de son projet de loi, qui proposait aux universités de pouvoir restreindre les admissions aux étudiants. Dont jamais aucun film ni aucune série n’a été consacrée. Centrée sur le combat de sa famille pour obtenir justice, elle plonge au cœur des années 80 pour comprendre l’impact que ce drame a eu sur la société française de l’époque. À retrouver dans la section STAR de Disney+.

“Avec la production de séries françaises, nous avons la volonté de donner la parole à des artistes reconnus et talentueux sur des sujets qui leur tiennent à cœur. ‘Oussekine’ nouvelle série Star Original est portée par la vision de son auteur, Antoine Chevrollier, qui 35 ans après les faits, a souhaité raconter le passé pour éclairer notre présent.” déclare Pauline Dauvin, Vice-Présidente, Programmation, Production et Acquisition The Walt Disney Company France.

Anthony Lancret et Pierre Laugier produisent cette série Star Original pour Disney+. Ils déclarent que “Oussekine” est la “Première série consacrée à l’affaire Malik Oussekine, première série créée par Antoine Chevrollier et première série française dans le monde Star sur Disney+, la série ‘Oussekine’ est historique à plus d’un titre. Elle réunit des talents exceptionnels au service d’un sujet profondément ancré dans la société française, à résonance universelle. »

Avec au casting :

Kad Merad (Maitre Georges Kiejman, l’avocat de la famille)

Sayyid El Alami (Malik Oussekine)

Hiam Abbass (Aïcha, la mère de Malik)

Malek Lamraoui (Ben Amar, le frère de Malik)

Tewfik Jallab (Mohamed, le frère de Malik)

Slimane Dazi (père de substitution de la fratrie depuis la mort de leur père Miloud)

Naidra Ayadi (Fatna, la sœur de Malik)

Mouna Soualem (Sarah, la sœur de Malik)

Olivier Gourmet (ministre à la sécurité de l’époque Robert Pandraud)

Laurent Stocker (l’avocat équipier de Maitre Kiejman, Maître Dartevelle)

Mais aussi :

Thierry Godard

Gilles Cohen,

Mathieu Demy,

Matthieu Lucci,

Richard Sammut,

Louis Berthélémy,

Vincent Colombe,

Bastien Bouillon

Source : Disney