La chaîne du Père Noël en exclusivité pour les abonnés Livebox, avec des cadeaux à gagner

Orange est le seul opérateur à diffuser la chaîne éphémère dédiée aux fêtes de fins d’années et se la joue Père Noël en lançant un concours avec de nombreux lots.

De quoi faire rêver les petits mais aussi les grands. La traditionnelle chaîne du Père Noël est de retour sur la TV d’Orange, du 20 novembre au 02 janvier prochain. Cette chaîne éphémère émet chaque jour de 6h à 22h et jusqu’à minuit les 24 et 31 décembre, pour vous permettre de partager un moment privilégié pendant les fêtes avec votre bambin devant des films, séries et émissions adaptées.

Elle est bien sûr gratuite et accessible sur le canal 31 de la TV d’Orange (canal 87 dans les DROM), mais aussi accessible depuis les diverses applications de l’opérateur historique sur mobile ou ordinateur. La programmation est assez variée, avec notamment des épisodes inédits de certaines séries animées bien connues des petits, mais aussi de nombreux téléfilms et films d’animation. La chaîne annonce également plus de 200 contenus exclusifs comme les tutos des Mini-ateliers de Noël, Le Bêtisier du Père Noël, Les Défis de Noël de Rémi Guichard…



Et pour ne rien gâcher, la chaîne du père noël lance une opération spéciale réservée aux clients Orange pour vous faire gagner de nombreux lots, dont une Nintendo Switch et 20 jeux de société Gravity Tower. Vous pouvez vous y inscrire jusqu’au 15 décembre prochain, en vous rendant sur ce lien , saisissant vos informations personnelles et jouer au jeu.