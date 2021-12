Xavier Niel investit dans le talkie-walkie sur smartphone

Une startup croit en l’expérience audio pour apporter du positif dans la vie de monsieur tout le monde. Elle vient de recevoir le soutien de Xavier Niel, le fondateur de Free, pour son talkie-walkie sur smartphone.

La société Picslo Corp a lancé il y a deux ans l’application Talkie-Walkie. Disponible sur les smartphones Android et iOS, celle-ci permet, à l’image du populaire Clubhouse, de créer des salons de discussion audio appelés “fréquences”. Des fréquences publiques ou privées, selon qu’elles soient accessibles au monde entier ou à un nombre restreint d’utilisateurs. Picslo Corp vient de réaliser une levée de fonds de 3,25 millions de dollars, auxquels ont participé les fonds d’investissement Breega, Diaspora Ventures, Heroic Ventures, Partech et TI Platform Ventures, mais aussi le fonds d’investissement de Kima Ventures de Xavier Niel.

1,2 million d’utilisateurs et des ambitions mondiales

L’application Talkie-Walkie compte actuellement 1,2 million d’utilisateurs actifs. La levée de fonds réalisée par Picslo Corp a pour but de permettre l’ajout de nouvelles fonctions (pour monétiser l’audience ou encore faciliter les interactions les créateurs et leur audience) et de soutenir le développement sur le marché mondial. Parmi les fonctionnalités récemment rajoutées, la possibilité de parcourir les différentes fréquences comme sur un poste de radio pour découvrir les différents salons audio en cours.

Le retour de l’audio

“Nous avons développé de nombreuses applications de communication dans le passé. Donc, je pense que c’était définitivement notre expertise. Mais nous assistions également à l’essor du podcast et Clubhouse n’était pas là à l’époque. L’audio revenait à la mode, en particulier avec la génération Z et avec le mouvement autour des anti-réseaux sociaux. Avec Instagram, il s’agit d’être parfait, car il s’agit de vos images et de votre apparence. Avec le talkie-walkie, vous avez l’élément d’être anonyme et d’être vous-même sans aucun jugement”, explique Stéphane Giraudie, PDG de Picslo Corp. L’homme avait fondé le logiciel de conférence Web VoIP Voxeet racheté par Dolby et devenu la base de Dolby.io. Talkie-Walkie était un projet développé en parallèle par Corentin Larroque et Valentin Martin, deux anciens ingénieurs de Voxeet que Stéphane Giraudie a rejoint par la suite.

Et d’ajouter : “On assiste au début d’un réseau social très intéressant, car le talkie-walkie est plus qu’un outil de communication. Les gens se font de nouveaux amis, et plus ils se font d’amis, plus ils passent de temps sur l’application. Nous allons donc nous assurer qu’ils vivent une expérience positive”.

Sources : La lettrer de l’Expansion et TechCrunch