La 5G chez Sosh est prête, son lancement n’est qu’une question de semaines

Certains abonnés Sosh attendent la 5G de pied ferme. Malgré des bugs techniques pouvant laisser penser le contraire, ils devront patienter encore un peu. Plus que quelques semaines a priori.

“La question n’est pas de savoir si la 5G arrivera chez Sosh, mais quand”, a déclaré un collaborateur d’Orange interrogé par Univers Freebox. “Ce n’est qu’une question de grosses semaines ou de mois”, assure-t-il. Et d’ajouter que c’est “prêt techniquement”, tout en rappelant qu’Orange et Sosh partagent le même réseau et qu’il s’agit simplement de droits d’accès au réseau pour les cartes SIM de la marque low cost de l’opérateur historique.

Des bugs techniques

Orange attend désormais simplement le bon timing, la “bonne opportunité” pour ouvrir les vannes, afin de l’offrir à davantage d’utilisateurs, sans pour autant porter préjudice aux offres proposées à travers sa propre marque, explique notre source.

Notre interlocuteur souligne toutefois que des bugs techniques peuvent laisser penser le contraire, et laisser penser aux abonnés qu’ils ont enfin accès à la 5G. Celui-ci évoque notamment le cas d’une migration d’une offre Orange vers une offre Sosh, en cas de résiliation de l’offre Orange. Et d’assurer que, pour le moment, la 5G n’est pas disponible officiellement pour les abonnés Sosh.