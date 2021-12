Free, SFR, Orange et Bouygues : les internautes se lâchent sur Twitter, deux Livebox pour le prix d’une

Aficionados de Twitter, les opérateurs français postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu cette semaine.

Deux Livebox 4 pour le prix d’une. Quand Orange envoie deux serveurs et autant de players au même client !

Salut @Orange_France … tu peux m’expliquer pourquoi tu M’a envoyer deux livebox ?? 🤔🤔 pic.twitter.com/tRzSRs9FPI — – Le Dju – (@Le_Dju_) December 3, 2021

Si les chats aiment les Freebox, les chiens un peu moins…

Ma chienne est si mignonne, aujourd'hui, pour pas que je m'ennuie, elle m'avait préparé un atelier soudure en grignotant le câble de la freebox.

Quel ange — 🌊 (@boudocha) December 3, 2021

Encore un exemple de raccordement fibre mal fait chez un abonné. C’est du propre.

@REDbySFR

Nouveau client RED by SFR:

Photos prises suite à l’intervention d’un technicien pour l’installation fibre à mon domicile.. inadmissible !!

Aucun dédommagement et aucune aide malgré de nombreuses relances 😡🤯😤 #dommagesirréversible #décevant #irrespect pic.twitter.com/o0LATURIMi — Jeremie Ravault (@jeremie_ravault) December 6, 2021

Idée sapin de Noël pour les geeks !

le sapin de Noël du département informatique pic.twitter.com/wLYrNnowum — Mike Litoris (@ladivadeparis) December 3, 2021

Apple n’aime pas les enfants… Ou préfère préserver les oreilles des parents !

Quand ton gamin pleure depuis 20mn et que ça emmerde plus Apple que toi pic.twitter.com/DdXnl8NI1l — JK Lauret (@jklauret) December 3, 2021

Bonus : une troisième vie pour les vieux combinés à cadran et leur câble. Inutile de les brancher à une prise téléphonique !