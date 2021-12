5G : SFR chipe la seconde place à Free Mobile sur la bande 3,5 GHz, Bouygues Telecom en embuscade

Si Free continue de disposer du plus grand réseau 5G avec 72 % de la population couverte, SFR et Bouygues Telecom cravachent sur la 3,5 GHz. L’opérateur de Xavier Niel perd ainsi sa seconde place sur cette bande de fréquences permettant les meilleurs débits et pourrait bientôt se retrouver dernier.

L’ANFR vient de publier son observatoire du déploiement de la 5G en métropole. Au 1er décembre 2021, 30 963 sites 5G ont été autorisés et 20 954 été déclarés techniquement opérationnels. Free reste l’opérateur qui en compte le plus, devant Bouygues Telecom, SFR et Orange.

Ci-dessous, le classement au 1er décembre 2021 et les variations durant le mois de novembre :

Free Mobile : 13 083 sites 5G opérationnels (+ 469)

Bouygues Telecom : 5 452 sites (+ 463)

SFR : 4078 sites (+ 585)

Orange : 2 833 sites (+ 201)

Free dépassé par SFR sur la 3,5 GHz

Si Free dispose du grand nombre de sites 5G au général, grâce à la bande 700 MHz assurant une meilleure couverture où il continue de faire cavalier seul, il perd d’un autre côté du terrain sur la bande 3,5 GHz assurant les meilleurs débits où SFR et Bouygues Telecom cravachent. Free compte en effet 2 242 sites opérationnels sur la 3,5 GHz (+ 236), face à SFR et Bouygues Telecom qui en ont désormais 2 320 et 2 184 respectivement (+ 337 et + 247). Free a ainsi laissé à SFR sa seconde place derrière Orange sur la 3,5 GHz (5 047 sites au 1er décembre), tandis que Bouygues Telecom apparaît de plus en plus proche dans le rétroviseur. De deuxième, l’opérateur de Xavier Niel est passé à troisième et pourrait bien se retrouver en dernière place derrière ses rivaux.

SFR pied au plancher, Orange un peu au ralenti

Mais SFR s’est également montré plus actif de manière générale. Si Free a maintenu une cadence mensuelle d’environ 500 sites lui ayant permis de couvrir massivement le territoire, SFR a approché les 600 activations en novembre. L’opérateur au carré rouge comptait 585 sites 5G opérationnels supplémentaires à l’issue au 1er décembre 2021. Bouygues était aussi très actif avec 463 sites supplémentaires sur la période. Orange en a déployé bien moins que ses rivaux, avec “seulement” 201 sites sur un mois.