Couverture 5G : Free Mobile se rapproche encore de son objectif des 80 %

Free cravache pour déployer sa couverture 5G sur le territoire. Un an après l’ouverture des vannes, le seuil des 70 % a été dépassé et celui des 80 % n’apparaît plus très loin.

C’était il y a presque un an. Free a lancé son réseau 5G le 15 décembre 2020 sans surcoût, mais également avec pour objectif de couvrir rapidement la population en s’appuyant sur la bande 700 MHz, une bande qui assure une meilleure couverture et une meilleure pénétration des bâtiments.

L’opérateur de Xavier Niel a ainsi pu se targuer du plus grand réseau 5G de France, revendiquant près de 40 % dès le lancement. Sur son site, Free indique désormais que sa 5G est accessible dans plus de 9 460 communes et que son réseau 5G couvre ainsi 72 % de la population, soit un gain de 32 points en un an. La progression est énorme et le cap des 80 % espéré pour fin 2021 de plus en plus proche, surtout au rythme où Free déploie ses sites 5G.

Au fil des observatoires de l’ANFR, l’opérateur affiche en effet sa volonté d’un déploiement rapide, maintenant la distance avec ses rivaux et ayant déjà passé le cap des 10 000 sites. Au lancement de la 5G, Free Mobile comptait 5 255 sites activés. Au 1er novembre, Free avait activé 12 614 sites 5G, soit 2,4 fois plus en moins d’un an. L’opérateur déploie à une cadence d’environ 500 sites par mois.

Pour rappel, Free propose une carte interactive permettant de savoir si vous en êtes couvert, après avoir saisi votre adresse postale. Le vert foncé indique la couverture 5G en 700 MHz et le bleu la couverture 5G en 3,5 GHz. Par ailleurs, plus de la moitié des smartphones de sa boutique en ligne sont compatibles. Nous en avons d’ailleurs testé plusieurs d’entre eux.