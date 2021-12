Cette semaine, retrouvez John Wayne tout les après-midi sur France 3

Durant cette semaine de Noël, retrouvez de nombreux films avec John Wayne chaque après-midi sur France 3.

Retrouvez cette semaine les films de John Wayne à raison d’un film par après-midi sur la chaîne publique.

“À nous les grands espaces, les chevauchées endiablées, les grands classiques comme on les aime, qui nous entraînent au galop sur les pas de la conquête de l’Ouest, des Texas Rangers, des marshals, des légendes comme Billy the Kid, Pat Garrett, Davy Crockett, et dans le cinéma des géants et du géant John Wayne, que l’on surnommait « Big Duke », incarnation légendaire du cow-boy et du western. C’est John Ford qui mettra le « pied à l’étrier » de John Wayne en lui offrant le premier rôle dans La Chevauchée fantastique, alors que le comédien s’englue dans des films de séries B. Le film fait de lui une star ; les plus grands réalisateurs se l’arrachent”.