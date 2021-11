Harry Potter : une réunion du casting pour un épisode spécial aura lieu 20 ans plus tard

20 ans plus tard, les élèves ayant marqué l’histoire de Poudlard depuis le premier volet de la saga culte vont se réunir pour un épisode spécial diffusé sur HBO MAX pour le nouvel an 2022.

Il y a 20 ans, “Harry Potter à l’école des sorciers” sortait au cinéma. Pour cette occasion, le casting va se retrouver pour une réunion dans un épisode spécial diffusé sur HBO MAX le 1 janvier 2022. La plateforme avait proposé la même réunion pour la série “Friends” cet été, qui était également diffusée en France sur TF1 et Salto. Cet épisode spécial s’intitulera “Retour à Poudlard“. “Cette rétrospective est un hommage à tous ceux dont la vie a été touchée par ce phénomène culturel, des acteurs et de l’équipe talentueux qui ont versé leur cœur et leur âme dans cette franchise cinématographique extraordinaire aux fans passionnés qui continuent de faire vivre l’esprit du monde des sorciers 20 ans plus tard” a déclaré le directeur de Warner Bros, Tom Ascheim, rapporte Variety.

Un casting chargé

En plus du trio Daniel Radcliffe (Harry Potter), Emma Watson (Hermione Granger) et Rupert Grint (Ron Weasley) au casting, on retrouvera également Helena Bonham Carter (Bellatrix Lestrange), Robbie Coltrane (Rubeus Hagrid), Ralph Fiennes (Lord Voldemort), Jason Isaacs (Lucius Malfoy), Gary Oldman (Sirius Black), Imelda Staunton (Dolorès Ombrage) et Tom Felton (Draco Malfoy). Et bien d’autres.

“Il y a de la magie dans l’air avec cette incroyable distribution, alors qu’ils retournent tous chez eux, dans les décors originaux de Poudlard, là où ils ont commencé il y a 20 ans. L’excitation est palpable alors qu’ils se préparent à emmener leurs fans dans un voyage très spécial et personnel, à travers la réalisation de ces films incroyables.” a déclaré Casey Patterson, le producteur de cette émission spéciale.

Un extrait de la réunion sera diffusé en avant-première lors du jeu “Harry Potter : Le tournoi des maisons de Poudlard” sur TBS et Cartoon Network le 28 novembre. Dans ce jeu en quatre parties, présenté par Helen Mirren, des fans s’affronteront pour remporter le trophée du championnat du Tournoi des Maisons.

Emma Watson heureuse à l’idée de cette réunion

Dans un post Instagram, l’actrice Emma Watson (Hermione Granger) a exprimé sa joie à l’idée de cette réunion.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Emma Watson (@emmawatson)

Source : Huffington Post