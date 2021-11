Netflix permet désormais de connaître les séries et films les plus regardés toutes les semaines

Un nouveau moyen de s’assurer de ne pas louper le film ou la série du moment sur la plateforme de SVOD.

“Qu’est ce qu’on regarde ce soir ?”, la question trouvera désormais d’autant plus rapidement sa réponse. Le géant du streaming annonce aujourd’hui le lancement de son site dédié aux dix programmes les plus regardés sur Netflix chaque semaine. Vous pouvez y accéder dès maintenant via https://top10.netflix.com.

Ce nouvel outil vient en complément des Top 10 quotidiens déjà présentés sur l’interface de la plateforme de SVOD et se base tout simplement sur le nombre d’heures visionnées pour chaque programme. Si le site web est actuellement disponible uniquement en anglais et espagnol, pas de panique, le classement est bien assez clair pour que tout le monde s’y retrouve. Plusieurs top 10 sont proposés, avec des classements à l’échelle mondiale proposant au choix : les films anglophones, séries anglophones, films non anglophones et séries non anglophone. Pour chaque liste, Netflix affiche les heures visionnées pendant la semaine écoulée pour chaque titre.. De quoi intéresser ceux désirant s’aventurer dans les contenus internationaux et sortir des sentiers battus.

Le classement est actualisé chaque mardi et pour ceux voulant avoir un classement plus local, Netflix publie également deux top 10 films et séries dans 90 pays différents, dont la France bien sûr. Cependant, pour les classements nationaux, les heures regardées ne sont pas montrées et seul le nombre de semaines passées dans le top 10 est dévoilé.

Une démarche pour une plus grande transparence

Lors du lancement de ses tops quotidiens accessible directement sur sa plateforme, Netflix a essuyé plusieurs critiques concernant le manque d’informations vis-à-vis de la méthodologie de classement de ces programmes. Ce nouveau site est donc une réponse à ces retours négatifs, bien que la transparence ne s’étende pas aux classements nationaux.

“Les listes sont classées par nombre d’heures de visionnage par titre, c’est-à-dire le nombre total d’heures passées à regarder une saison d’une série ou un film” explique la plateforme, tout en indiquant que les scènes re-visionnées sont elles aussi comptabilisées. “Les rapports hebdomadaires sont arrondis aux dizaines de milliers d’heures pour tenir compte des fluctuations en matière de connexion à Internet dans le monde. ” précise-t-elle. Vous pouvez également naviguer sur le site web pour retrouver le classement pour chaque semaines jusqu’au 28 juin 2021. D’ailleurs, chaque liste sera tenue à jour régulièrement, puisqu’elle se base sur “le nombre d’heures de visionnage d’un titre au cours de ses 28 premiers jours de diffusion sur Netflix“. Pas d’inquiétude, tous les genres seront représentés si le succès est présent.