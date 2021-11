Maison connectée : Leroy Merlin s’installe un peu plus dans les salons avec une nouvelle offre bien éclairée

Pour Leroy Merlin, il s’agit d’offrir “une première expérience réussie de la maison connectée accessible à tous”, en donnant “une vraie utilité” aux objets connectés et en les rendant “accessibles en termes de prix”. Voici donc la box Enki Connect.

Après l’application mobile il y a 3 ans, la box aujourd’hui. Troisième enseigne préférée des Français derrière Picard et Decathlon, d’après un classement OC&C des enseignes 2021, Leroy Merlin annonce en effet la box Enki Connect, avec toujours dans l’optique de démocratiser la maison connectée.



Vendue 29,90 euros, la box Enki Connect se présente comme une passerelle pour piloter facilement l’éclairage de la maison. Elle fonctionne avec 6 références de la gamme d’ampoules connectées Lexman de Leroy Merlin (à partir de 9,90 euros) lancée en octobre 2020. Le pilotage passe par l’application gratuite Enki installée sur le smartphone (Android ou iOS) ou la télécommande Lexman (12,90 euros).

Pour l’utilisateur, c’est un contrôle plus simple de son éclairage, mais aussi la possibilité de personnaliser son ambiance pour l’adapter au scénario, que soit l’animation d’une soirée, le dîner en amoureux ou la simulation d’une présence en cas d’absence. Les ampoules proposent pas moins de 16 millions de couleurs et différentes intensités. Leroy Merlin souligne aussi la possibilité d’éviter les travaux en cas d’interrupteur mal placé et de réduire sa consommation énergétique en évitant les ampoules allumées inutilement.

Conçue en France et amenée à évoluer

“La box Enki Connect a été développée en France par les équipes Enki à Lezennes, près de Lille”, souligne Laurent Glaser, Directeur Stratégie et Prospective Maison Connectée chez Leroy Merlin. “Dédiée à l’éclairage connecté, elle est vouée à évoluer en 2022 vers d’autres usages de la Maison Connectée”, ajoute-t-il.