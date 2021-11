4G et 5G : qui d’Orange, Free, SFR et Bouygues Telecom est le plus présent chez vous ?

L’ANFR propose un nouvel outil sur sa carte de couverture mobile pour savoir quel opérateur possède le plus de sites près de chez vous. Comment déterminer quel opérateur proposera une couverture importante en 4G et 5G à proximité de chez vous ? Sur son site CartoRadio.fr , l’ANFR déploie une nouvelle section permettant de connaître facilement le nombre de sites mobiles présents dans un secteur donné. Le concept est simple : rendez-vous sur le site web, puis paramétrez la pour afficher le contenu qui vous intéresse en sélectionnant uniquement les sites 4G/5G ou un opérateur en particulier par exemple. Il suffit ensuite de cocher “Afficher uniquement les sites et les mesures de la commune, du département ou de la région de :” et de saisir la zone qui vous intéresse. S’affichent ensuite le nombre de sites selon la catégorie sélectionnée, avec au choix la téléphonie mobile, les sites radios ou encore les autres stations. Concernant la téléphonie mobile, vous pouvez cliquer sur “détails” pour connaître le nombre de sites par opérateurs présents dans votre zone. Vous aurez ainsi accès au nombre précis des sites répertoriés auprès de l’ANFR, avec une différence notée entre les sites autorisés et les sites actuellement en service. L’ANFR a également publié un tutoriel vidéo pour utiliser au mieux ce nouvel outil.