Red by SFR offre l’un des derniers smartphones Xiaomi avec son nouveau deal

Un très bon deal de la part de Red by SFR, on peut le dire. Il ne manque finalement que la 5G.

Jusqu’au 22 novembre 2021, la marque low cost de l’opérateur au carré rouge propose un nouveau Red Deal. En contrepartie d’un engagement de 24 mois à un forfait, elle offre le Xiaomi 11 Lite 5G NE, un smartphone de milieu de gamme très récent d’une valeur de 369 euros. Il est proposé dans son coloris noir avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne.

Facturé 15 euros par mois, le forfait comprend les appels, SMS et MMS en illimité, ainsi que 100 Go utilisables en 3G ou 4G pour l’Internet mobile. Celui-ci est utilisable depuis l’UE et les DOM, avec une enveloppe data de 13 Go. La carte SIM est facturée 1 euro.