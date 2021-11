Netflix, Prime Video, OCS… Quelles plateformes sont les plus populaires en France ?

Le marché de la vidéo en streaming est en pleine explosion depuis plusieurs années, si certains ont réussi à atteindre une place de choix, qui arrive encore à grignoter des parts du marché français ?

Quelle plateforme de VOD a le plus séduit le coeur des Français? Statista a mené une étude via son cabinet d’enquêtes pour établir un classement des plateformes payantes utilisées au cours des 12 derniers mois. Sans surprise, Netflix est premier et de loin, mais n’est pas le seul service utilisé par les quelques 1076 Français sondés.

L’Amérique ultra-présente, le cinéma français n’est pas oublié

Les trois plus grosses plateformes sont évidemment les plus utilisées, avec 80% des utilisateurs ayant payé pour utiliser Netflix, 56% pour Amazon Prime Video et 39% pour Disney+. Une surprise s’est cependant glissée à la quatrième place du classement de Statista : 16% des sondés ont payé pour accéder à YouTube Premium.

Ce service pose cependant une question quant à la raison de s’y abonner. YouTube Premium présente en effet de nombreuses fonctionnalités utiles pour les utilisateurs friands de la plateforme américaine et de ses contenus gratuits, avec le retrait des publicités, la possibilité de télécharger vos contenus pour une lecture hors-connexion ou encore l’écoute en arrière plan sur mobile. Ainsi, il est difficile de déterminer si les sondés ont souscrit à la plateforme pour le catalogue de contenus payants, comme c’est le cas pour les autres plateformes du classement, ou pour ces fonctionnalités bien pratiques touchant majoritairement les vidéos disponibles gratuitement.

Mais les interrogés ne délaissent cependant pas les services made in France. En effet, à la 5e place du classement se positionne OCS, plateforme et chaînes dédiées au cinéma et aux séries d’Orange, avec 13% d’utilisateurs ayant payé pour y accéder. Seule plateforme dédiée uniquement à la vidéo à la demande payante dans ce classement, Canal VOD a été utilisée par 12% des utilisateurs interrogés. Enfin, Apple TV+ a été utilisée par 11% des utilisateurs. Les différentes promotions proposées par Apple pour l’achat d’un de leurs appareils n’y est sans doute pas pour rien.

On note également que la somme de chaque pourcentage est supérieure à 100%. Les français ont donc tendance à utiliser plusieurs services de VOD simultanément. Au vu de l’explosion des plateformes, avec de nombreuses propositions de plus en plus spécialisés comme notamment BrutX ou Shadowz, le nombre de services moyens utilisés par les français pourrait augmenter. D’autant plus que certaines offres télécoms émergent en proposant plusieurs services de SVOD inclus, c’est le cas pour la Freebox Delta depuis son lancement, mais également de la dernière offre Bbox incluant Canal+ Séries et Disney+.