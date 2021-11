Bouygues Telecom lance une nouvelle offre Bbox avec Disney+ et Canal+ Séries inclus

Jusqu’au 23 janvier prochain, Bouygues Telecom propose une série limitée sur son abonnement Box Ultym en ADSL et fibre. Disney+ et Canal+ Séries sont inclus. Alors bon plan ou pas ?

A l’heure où les services de SVOD ont la cote chez les Français, Bouygues Telecom souhaite booster ses recrutements sur la fibre en dégainant aujourd’hui une offre Box Ultym, comprenant 2 Gbits/s en débit descendant, le WiFi 6, jusqu’à 2 répéteurs WiFi inclus selon le résultat du diagnostic de l’opérateur et surtout Disney+ et Canal+ Séries sans surcoût.

Si l’engagement est de 12 mois, cette offre est affichée à 39.99€/mois la première année puis 59,99€/mois pour un abonnement en fibre optique, soit 11 et 13 euros de plus que l’offre Box Ultym de base. Pour les abonnés ADSL, la différence est de 11 puis 14 €.

A l’heure où l’abonnement à Disney+ s’élève à 8,99€/mois (4 écrans) et celui à Canal+ Séries à 9,99€/mois ( 2 écrans), l’économie réalisée la première année sera de 7,98€/mois et ensuite de 5,98€/mois pour les clients fibre ou encore de 4,98€/mois en ADSL, à condition d’être intéressé par la plateforme du géant américain et de celle de Canal+. Les consommateurs de contenus pourraient toutefois être attirés. A titre de comparaison, la Freebox Delta avec Player Pop comprend Netflix et Prime Video inclus, le tout à 39,99€/mois la première année puis 49,99€/mois. Disney+ est même offert pendant 6 mois et Canal+ Séries pendant 1 an.