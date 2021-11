Smartphones : les écouteurs ne seront plus obligatoirement fournis

La fin du exception française. Les constructeurs n’auront bientôt plus l’obligation de fournir des écouteurs avec les smartphones vendus dans l’Hexagone.

Depuis la loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010, les smartphones commercialisés en France ne pouvaient être vendus sans des écouteurs dans la boîte. Il s’agissait de fournir “un accessoire permettant de limiter l’exposition de la tête aux émissions radioélectriques lors des communications”.

La donne a toutefois changé avec une disposition du projet de loi “Réduire l’empreinte environnementale du numérique en France” adoptée la semaine dernière par le Parlement. Les constructeurs seront désormais tenus d’“assurer la disponibilité d’écouteurs compatibles avec le modèle de terminal pendant sa période de commercialisation”. Autrement dit, ils n’auront plus l’obligation de les fournir d’office.

“Les écouteurs filaires, fournis de manière systématique avec les smartphones, constituent une source importante de gaspillage, alors même que le marché des écouteurs et systèmes d’écoute de meilleure qualité, filaires ou sans-fil, est en expansion“, expliquait le sénateur Patrick Chaize, interrogé par nos confrères du Frandroid.

“Les instances d’expertise internationale, comme l’Organisation mondiale de la santé, ont jusqu’à présent réfuté l’existence d’un lien de cause à effet établi entre une exposition aux champs électromagnétiques produits par les téléphones portables et des pathologies chroniques. En tout état de cause, rien n’indique que la fourniture gratuite d’écouteurs protège plus largement ces utilisateurs intensifs des risques sanitaires identifiés”, ajoute-t-il. À ses yeux, l’argument sanitaire “ne saurait justifier cette source de gaspillage”.

Reste maintenant à voir quels constructeurs conserveront cet accessoire. Apple, par exemple, ne fournit plus que le câble de charge Lightning vers USB-C aux USA. Plus de chargeur comme en France, mais plus d’écouteurs non plus.

Sources : Frandroid et Le Figaro