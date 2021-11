Meteor : l’application pour tester facilement ses débits 3G/4G/5G/Wi-Fi se met à jour

Meteor se met au diapason avec iOS 15, le dernier système d’exploitation de la firme à la pomme.

L’application Meteor se met à jour pour les utilisateurs iOS, passant en effet dans une version numérotée 1.37.3. Pas de grosses nouveautés en vue. Les développeurs annoncent simplement des corrections de bugs et des améliorations de stabilité pour les appareils tournant sous iOS 15, le dernier OS mobile d’Apple.

Disponible sur Android via le Play Store et iOS via l’App Store, l’application Meteor fait partie de nombreuses applications gratuites permettant de tester la qualité de sa connexion Internet. À l’issue des tests, elle chiffre le débit descendant, le débit montant et le ping, mais indique aussi si la connexion est suffisante pour les applications, celles indiquées par défaut et celles ajoutées par l’utilisateur (jusqu’à 6 en tout). Avec son interface simplifiée et son monstre cosmique pour vous guider, Meteor s’adresse tout particulièrement aux novices.