Free lance sa VoLTE dans le grand bain mais pas pour tous ses abonnés

La VoLTE de Free Mobile vole enfin de ses propres ailes, la phase de bêta-test est terminée.

Fini la période de test, la VoLTE de Free Mobile passe en mode déploiement national. “Désormais, tous les téléphones compatibles peuvent activer par SMS au 1337 le service voix sur 4G”, annonce aujourd’hui l’opérateur. Proposée depuis le 5 octobre en version bêta-publique, cette technologie donnant accès à une utilisation simultanée des services voix et data en 4G, est à présent disponible officiellement et ce sans manipulation parfois compliquée pour l’activer sur certains modèles. Seul hic, seuls les abonnés au “Forfait Free” grand public (150 Go à 19,99€/mois) peuvent en bénéficier pour le moment à condition que leur mobile ait été mis à jour par le constructeur. Le service n’est donc pas compatible avec les forfaits à 2€ et “Série free”, ni avec les offres FreePro, indique l’opérateur.

Pour l’heure, 48 références de smartphones sont compatibles avec la VoLTE de Free Mobile, 24 autres viendront s’ajouter à la liste d’ici la fin du mois, ou encore 38 en décembre, essentiellement des modèles Samsung.

Activer la VoLTE de Free Mobile

L’activation de la VoLTE se fait en deux étapes. Il faudra tout d’abord l’activer sur votre ligne, en envoyant “volte” par SMS au 1337. Il faudra ensuite l’activer sur le smartphone après trouvé l’option dans les paramètres réseau mobile. Toutes les instructions sont disponibles sur une page dédiée.