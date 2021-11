VoLTE : Free dévoile enfin quand les smartphones Samsung seront compatibles pour ses abonnés

Vous avez un smartphone Samsung ? Voici la liste des modèles annoncés compatibles avec la VoLTE de Free et surtout le moment où la fonction devrait devenir disponible sur chacun d’eux.

Depuis début octobre, Free permet de tester la VoLTE, soit la voix sur 4G, dans le cadre d’une bêta publique. L’opérateur confirme d’ailleurs une étroite collaboration avec Samsung depuis “de nombreux mois” pour rendre cette fonction disponible sur les smartphones du fabricant. Ce sont ainsi 57 modèles de la marque sud-coréenne qui sont déjà annoncés compatibles avec la VoLTE de Free. Un planning prévisionnel de disponibilité vient d’être publié pour y voir plus clair.

Déjà compatible :

Galaxy A40

Compatibilité prévue en décembre 2021 :

Galaxy Z Fold

Galaxy Z Fold 2 5G

Galaxy Z Fold 3 5G

Galaxy Z Flip

Galaxy Z Flip 5G

Galaxy Z Flip 3 5G

Galaxy S20 4G

Galaxy S20 5G

Galaxy S20+ 4G

Galaxy S20+ 5G

Galaxy S20 Ultra

Galaxy S20 FE 5G

Galaxy S21

Galaxy S21 5G

Galaxy S21+ 5G

Galaxy S21 Ultra 5G

Galaxy S21 FE

Galaxy Note20 5G

Galaxy Note20 Ultra 5G

Galaxy S10e

Galaxy S10

Galaxy S10+

Galaxy S10 5G

Galaxy Note10

Galaxy Note10+

Galaxy A42 5G

Galaxy A52 5G

Galaxy A52s

Galaxy A21s

Galaxy A31

Galaxy A41

Galaxy A51 5G

Galaxy A10

Galaxy A20e

Galaxy A50

Galaxy A70

Compatibilité annoncée pour le premier trimestre 2022 :

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy XCover 4S

Galaxy A51

Galaxy A71

Galaxy A02s

Galaxy A12

Galaxy A12 new

Galaxy A32 5G

Galaxy A52 4G

Galaxy A03s

Compatibilité annoncée pour le second trimestre 2022 :

Galaxy A80

Galaxy A22 4G

Galaxy A22 5G

Galaxy M11

Galaxy M31

Galaxy M31s

Galaxy M51

Galaxy X Cover 5

Galaxy X Cover Pro

Galaxy X Cover Field Pro

Activer la VoLTE

L’activation de la VoLTE se fait en deux étapes. Il faudra tout d’abord l’activer sur votre ligne, en envoyant “volte” par SMS au 1337. Il faudra ensuite l’activer sur le smartphone après trouvé l’option dans les paramètres réseau mobile.

La VoLTE, c’est quoi au juste ?

Évitant le basculement entre réseaux 2G ou 3G au cours d’un appel, la VoLTE permet à l’usager de gagner en qualité, rapidité et confort d’utilisation.

Cette technologie donne accès à une utilisation simultanée des services voix et data en 4G. Il est aussi possible de télécharger des fichiers ou encore consulter ses e-mails via la 4G tout en appelant. Autre avantage : le temps d’établissement des appels est 3 fois plus rapide et le taux d’échec nettement diminué. Enfin, la qualité sonore se voit améliorée grâce au son haute définition.