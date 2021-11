Le saviez-vous : les nouveaux et futurs abonnés Freebox et Free Mobile peuvent gagner du temps lors d’un passage en boutique

Free aide ses abonnés et futurs abonnés à gagner du temps pour leur souscription et leur assistance en boutique. L’opérateur leur explique en effet avec quoi venir.

Que ce soit pour souscrire un nouveau forfait ou résoudre un problème avec son abonnement, il n’est jamais agréable de se déplacer pour rien, de repartir bredouille. Depuis son site, Free indique la liste des pièces nécessaires en fonction de la situation. Cela se passe dans la section “Boutiques/Nos boutiques Free/ Préparer ma visite”.

Pour un abonnement Freebox, il faut donc venir avec une adresse e-mail, un RIB (Relevé d’Identité Bancaire) et une carte bancaire compatible 3D Secure. Il faut également fournir un RIO (Relevé d’Identité Opérateur) si vous souhaitez conserver votre numéro de téléphone fixe.

Free aide les particuliers, mais également les professionnels. Lors d’un passage pour une souscription, ces derniers devront ainsi venir avec une adresse e-mail, un RIB, un RIO et leur numéro SIRET.

Dans le cas d’une assistance, sur fixe ou mobile, il faudra prévoir une pièce d’identité, ainsi que les identifiant et mot de passe. Mais surtout, Free indique que c’est “exclusivement sur rendez-vous”.

D’ailleurs, après avoir pris connaissance des éléments nécessaires, il sera possible de se laisser guider pour prendre rendez-vous dans la boutique la plus proche de chez soi. Une carte interactive permet une localisation facile et renseigne sur les horaires d’ouverture.