Free, SFR, Orange et Bouygues : les internautes se lâchent sur Twitter # 190

Aficionados de Twitter, les opérateurs français postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu cette semaine.

Un abonné Freebox Révolution qui restitue la box iconique de Free dans son carton d’origine en parfait état ! Cela vaut bien un tonnerre d’applaudissements et un passage à la Freebox Pop.

Je ne sais pas si je suis un client @free fidèle mais ma @Freebox Révolution repart dans son emballage d'origine de Mars 2011 c'est marqué dessus 😅 pic.twitter.com/FHC9iTYQiB — CJ (@YannickCJ) November 10, 2021

Tellement vrai deux fois ! Sinon il y a le QR Code sur les Freebox !

Le mot de passe en question : pic.twitter.com/jZpdnlsx85 — Heisenberg 🇸🇳👨🏽‍🔬🏴‍☠️🔴🔴 (@luffy2792) November 9, 2021

Papa Johnny Noël chez Bouygues Telecom, une pub encore réussie.

Ha que Noël.

Le king, le boss, le seul qui mettait tout le monde d’accord. Merci @bouyguestelecom de nous avoir suivi dans cette dinguerie 💙👇🏼 pic.twitter.com/Cl6D2738QN — Mathieu Laugier (@matlg) November 15, 2021

Après Facebook, l’office du tourisme de l’Islande dévoile son propre Metaverse et se moque de Mark Zuckerberg dans une video promotion très réussie du pays !

On tient clairement l'une des meilleures campagnes de communication de l'année, avec l'office de tourisme de l'Islande qui a décidé de parodier le metaverse de Facebook pour faire la promotion du pays 🇮🇸pic.twitter.com/ZVDaYA9YrS — Florent 🍿 (@florentderue) November 12, 2021

Bonus : le message d’alerte d’un expert en réseaux et infrastructures. “Les JO 2024 vont poser un énorme problème opérationnel…”, les tampons des chambres télécoms devraient être soudés selon une exigence du CIO ? Pas bon, surtout pour la maintenance du réseau des opérateurs pendant les festivités !