Durant le mois de novembre sur Netflix, comme un avant goût des fêtes de Noël et de quoi accompagner vos soirées couvre-feu

Tous les mois Netflix, enrichi son catalogue avec de nouveaux films et séries et documentaires voici les nouveautés du mois de novembre.

De nombreux films vont rejoindre la plateforme du géant américain du streaming durant ce mois de novembre, en voici une courte sélection :

Bob l’éponge, le film : Éponge en eaux troubles (05/11) : Suite à l’escargotnapping de Gary, son compagnon de toujours, Bob entraîne Patrick dans une folle aventure vers la Cité Perdue d’Atlantic City afin de le retrouver. À travers cette mission sauvetage pleine de surprises, de merveilles et de dangers, Bob l’Éponge et ses acolytes vont réaliser que rien n’est plus fort que le pouvoir de l’amitié.

La vie devant soi (13/11) : Dans les Pouilles, une survivante de l’Holocauste (l’actrice oscarisée Sophia Loren) accueille à contrecœur Momo, un gamin des rues qui l’a dévalisée. Réalisé par Eduardo Ponti inspiré du livre de Romain Gary avec Sophia Loren,Ibrahima Gueye,Renato Carpentieri.

La guerre des mondes (01/11) : Ray Ferrier est un docker divorcé et un père rien moins que parfait, qui n’entretient plus que des relations épisodiques avec son fils Robbie, 17 ans, et sa fille Rachel, 11 ans. Quelques minutes, après que son ex-femme et l’époux de cette dernière lui ont confié la garde des enfants, un puissant orage éclate. Ray assiste alors à un spectacle qui bouleversera à jamais sa vie… Réalisé par Steven Spielberg avec Tom Cruise, Dakota Fanning, Justin Chatwin.

Du côté des séries, la saison 4 de The Crown sera disponible à partir du 15 novembre

Noël approche et Netflix envoie une rafale de films de Noël, pas moins d’une dizaine vont faire leurs apparitions tout au long du mois de novembre. L’arrivée de la nouvelle série “Love & Anarchy” le 4 novembre, une mère de famille et consultante en gestion de carrière rencontre un informaticien. Le couple flirte. Ils se défient d’accomplir des actes qui vont petit à petit remettre en question leur vision de l’amour et du couple. Plus les faits deviennent audacieux plus les conséquences décuplent avec dangerosité.

Les Chroniques de Noël deuxième partie (25/11)

Un Noël tombé du ciel (05/11)

Jingle Jangle : Un Noël enchanté (13/11)

Un Noël extra (20/11)

Dolly Parton : C’est Noël chez nous (22/11)

Le Pays de Noël (01/11)

Jingle Belle (01/11)

Le Bal de Noël (01/11)

Noël en Alaska (01/11)

L’Ambassadrice de Noël (01/11)

L’étoile de Noël (28/11)

Dès le 1er novembre, Netflix va proposer la collection Belmondo. Un petit aperçu de sa filmographie à découvrir et redécouvrir.

Leon Morin, prêtre

Cartouche

Un Homme qui me plaît

Le Magnifique

L’Héritier

Stavisky

L’Incorruptible