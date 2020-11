Amazon Prime Video termine l’année 2020 en beauté, voici les nouveautés de ce mois de décembre

Chaque mois la plateforme de streaming appartenant au géant du e-commerce Amazon enrichit son catalogue avec de nouvelles séries ou de nouveaux films. Voici les nouveautés à voir durant ce mois de décembre.

1er décembre

La planète des singes (1968) et la trilogie des origines : Retrouvez le film réalisé par Franklin Schaffner sorti en 1968 avec Charlton Heston ainsi que la trilogie Origines avec le premier opus la planète des singes : Les Origines sorti en 2011, La Planète des singes : L’Affrontement sorti en 2014 et La Planète des singes : Suprématie sortie en 2017

2 décembre

Logan : Un film de James Mangold sorti en 2017. Avec Hugh Jackman, Patrick Stewart et Dafne Keen.

Synopsis : Dans un futur proche, un certain Logan, épuisé de fatigue, s’occupe d’un Professeur X souffrant, dans un lieu gardé secret à la frontière mexicaine. Mais les tentatives de Logan pour se retrancher du monde et rompre avec son passé vont s’épuiser lorsqu’une jeune mutante traquée par de sombres individus va se retrouver soudainement face à lui.

4 décembre

Millénium – la trilogie scandinave : Inspiré de la trilogie littéraire du même nom, les trois films sont portés par Noomie Rapace dans le rôle de Lisbeth Salander.

Synopsis : Mikael Blomkvist est journaliste économique dans le magazine Millenium. Condamné pour diffamation, il décide de prendre de la distance avec sa vie et son métier. Mais Henrik Vanger, grande figure de l’industrie suédoise, fait appel à lui afin d’enquêter sur une disparition non élucidée, celui d’Harriet Vanger, nièce du grand homme et disparue à l’âge de seize ans. Au cours de ses recherches, Blomkvist se rend compte que la famille Vanger semble cacher bien des haines et des secrets. Dans le cadre de son enquête, le journaliste est amené à rencontrer Lisbeth Salander. La jeune femme de vingt-quatre ans possède un don exceptionnel, celui de découvrir des informations introuvables. Tous deux vont être amenés à se croiser dans une enquête qui va révéler beaucoup plus que ce que chacun aurait pu imaginer…

8 décembre

Collection Nicolas Winding REFN :

Drive avec Ryan Gosling, Carey Mulligan et Bryan Cranston.

Synopsis : Un jeune homme solitaire, “The Driver”, conduit le jour à Hollywood pour le cinéma en tant que cascadeur et la nuit pour des truands. Ultra professionnel et peu bavard, il a son propre code de conduite. Jamais il n’a pris part aux crimes de ses employeurs autrement qu’en conduisant – et au volant, il est le meilleur !

Bronson avec Tom Hardy, Matt King et James Lance.

Synopsis : 1974. Livré à lui-même, Michael Peterson, 19 ans, cherche à faire la Une des journaux : rêvant de devenir célèbre, il tente de braquer un bureau de poste avec un fusil à canon scié qu’il a lui-même bricolé. Rapidement interpellé, il est d’abord condamné à 7 ans de prison. À ce jour, il a passé 34 années en prison, dont 30 en isolement cellulaire. La métamorphose de Mickey Peterson en Charles Bronson, devenu le détenu le plus dangereux d’Angleterre.

9 décembre

Die Hard 1, 2, 4 et 5 : Les films de la saga américaine sortis entre 1988 et 2013 débarquent sur Prime Video de quoi ravir les fans de Bruce Willis.

Synopsis : John McClane, policier new-yorkais, est venu rejoindre sa femme Holly, dont il est séparé depuis plusieurs mois, pour les fêtes de Noël dans le secret espoir d’une réconciliation. Celle-ci est cadre dans une multinationale japonaise, la Nakatomi Corporation. Son patron, M. Takagi, donne une soirée en l’honneur de ses employés, à laquelle assiste McClane. Tandis qu’il s’isole pour téléphoner, un commando investit l’immeuble et coupe toutes les communications avec l’extérieur…

10 décembre

La boum 1 et 2 : les deux volets de la comédie romantique française rejoignent les rangs de Prime Video. Le premier film est celui qui a propulsé la carrière au cinéma de Sophie Marceau.

Synopsis : Vic vit tranquillement entre le lycée, ses parents et Poupette, son arrière-grand-mère. Lorsque sa mère apprend l’existence d’une ancienne maîtresse de son mari, elle décide de “faire un break” mais du haut de ses 13 ans Vic ne pense qu’à sa première boum…

11 décembre

The Wilds S1 (2011) avec James Gracie et Shona Ferguson.

Synopsis : Itumeleng Tladi, jeune seigneur de la province nord-ouest de l’Afrique du Sud, a une vie de rêve. L’héritier de la lignée Tladi est convaincu que son charisme et son intelligence seront à la hauteur de sa destinée.

15 décembre

Love actually : Film de Richard Curtis sorti en 2003, avec Hugh Grant, Liam Neeson, Martine McCutcheon.

Synopsis : En cette veille de Noël, l’amour est partout, mais souvent imprévisible. Pour le nouveau Premier ministre britannique, il va prendre la forme d’une jeune collaboratrice. Pour l’écrivain au coeur brisé, il surgira d’un lac. Pour le témoin de mariage de son meilleur ami, pour ce veuf et son beau-fils, pour cette jeune femme qui adore son collègue, l’amour est l’enjeu, le but, mais aussi la source d’innombrables complications.

16 décembre

The thundermans S1 à 6 : Une série de Jed Spingarn, avec Kira Kosarin, Jack Griffo et Chris Tallman

Synopsis : Les Thundermans sont une famille de banlieue typique possédant d’étonnants superpouvoirs. Les faux jumeaux de la fratrie âgés de 14 ans partagent la même salle de bains, la même école et le même petit frère. Leur seule différence ? Tandis que la fille est une super élève attendant avec beaucoup d’impatience de pouvoir devenir une véritable superhéroïne, son frère jumeau s’avère être déjà un super-méchant…

18 décembre

The grand tour – Madagascar : Les trois anciens acolytes de Top Gear UK, Jeremy Clarkson, Richard Hammond et James May se retrouvent pour une chasse au trésor sur l’île de Madagascar

21 décembre

Baywatch, le film : sorti en 2017 et réalisé par Seth Gordon, avec Dwayne Johnson, Zac Efron, Alexandra Daddario.

Synopsis : Le légendaire sauveteur Mitch Buchannon est contraint de s’associer à une nouvelle recrue, Matt Brody, aussi ambitieux que tête brûlée ! Ensemble, ils vont tenter de déjouer un complot criminel qui menace l’avenir de la Baie…

Macgyver S1 à 3 : Découvrez le reboot de la mythique série porté initialement par Richard Dean Anderson. Dans cette nouvelle version de Paul Downs Colaizzon et Brett Mahoney, avec Lucas Till, Justin Hires, Tristin Mays.

Synopsis : âgé d’une vingtaine d’années, MacGyver, qui possède un don unique pour la débrouille et des méthodes peu orthodoxes pour parvenir à ses fins, travaille pour le gouvernement au sein d’une organisation secrète dont le but est de sauver des vies.

22 décembre

Collection Maurice Pialat :

L’enfance nue (1968) avec Michel Terrazon, Linda Gutenberg et Raoul Billerey.

Synopsis : Après plusieurs tentatives auprès de familles d’accueil, un gamin de l’Assistance publique trouve compréhension et réconfort auprès d’un vieux couple. Malheureusement, il provoque un accident de circulation. Il est envoyé dans un centre de redressement…

Sous le soleil de Satan (1987) avec Gérard Depardieu, Sanrine Bonnaire et Alain Artur.

Synopsis : La jeune Mouchette, 16 ans, tue son amant. Tout le monde pense que le défunt s’est suicidé. Mais l’adolescente ressent le besoin de confier son crime à l’abbé Donissan, le vicaire du village. Une relation étrange, malsaine et fallacieuse se noue entre eux.

Collection Yves Robert :

Le grand blond avec une chaussure noire (1972) avec Pierre Richard, Jean Rochefort et Bernard Blier.

Synopsis : François Perrin, arrive a Orly avec aux pieds une chaussure jaune et l’autre noire. Une aubaine pour Perrache, adjoint du colonel Toulouse, chef d’un service secret, que ce jeune violoniste fantasque. Il le choisit, pour jouer à ses dépens, le rôle d’un redoutable espion international. Toulouse, las de défendre sa place contre son très ambitieux adjoint Milan, a décidé de s’en débarrasser une fois pour toutes, en le lançant sur une fausse piste.

La gloire de mon père (1990) avec Julien Ciamaca, Philippe Caubère et Nathalie Roussel.

Synopsis : Le jeune Marcel Pagnol part en Provence avec toute sa famille pour les vacances d’été. Enfant de la ville, c’est la découverte de la nature, des grands espaces et la fierté d’avoir un père grand chasseur. Des vacances qui marqueront à jamais ses souvenirs d’enfance.

25 décembre

Sylvie’s Love (2020) : une production Amazon Original de Eugene Ashe avec Tessa Thompson, Nnamdi Asomugha et Eva Longoria.

Synopsis : Fin des années 1950-début des années 1960. New York. Sylvie rencontre le saxophoniste en herbe, Robert. Ce dernier est employé au sein du magasin de disques du père de son père à Harlem. Après une romance estivale, les deux tourtereaux doivent se quitter. Ils se retrouvent des années plus tard et constatent que les sentiments qu’ils ont l’un pour l’autre n’ont pas changé…

28 décembre

Transformers The Last Knight (2017) : un film de Michael Bay avec Mark Wahlberg, Laura Haddock et Anthony Hopkins.