Les cadeaux sont déjà là chez Netflix, voici les nouvelles arrivées de ce mois de décembre

Tous les mois Netflix, enrichit son catalogue avec de nouveaux films et séries et documentaires. Découvrez les programmes qui vont débarquer tout au long de ce mois de décembre.

1er décembre

Rick & Morty Saison 4 partie B : la série d’animation pour adulte revient pour la seconde partie de sa quatrième saison. Continuez à suivre les aventures loufoques de Morty et de son alcoolique, vulgaire, cynique Grand-père Rick.

Lolita malgré moi : un film de Mark Waters avec Lindsay Lohan, Rachel McAdams et Amanda Seyfried.

Synopsis : Après avoir passé son enfance en Afrique, Cady Heron atterrit un beau jour dans un lycée de l’Illinois, où elle découvre un univers encore plus exotique, plus mystérieux et plus dangereux que toutes les jungles : le monde des filles… Des cliques de lolitas branchées, friquées et assoiffées de pouvoir se disputent âprement ce terrain, où chaque jour est un combat pour être la fille la plus belle, la plus populaire et la plus prestigieuse.

Grimoire of Zero saison 1 : Zero est une talentueuse magicienne autrefois détentrice d’un puissant grimoire capable, selon la légende, de détruire le monde. Ce précieux ouvrage lui a malheureusement été dérobé, et Zero parcourt le monde à la recherche du voleur, escortée par un mystérieux mercenaire mi-humain, mi-bête.

4 décembre

Mank : film de David Fincher avec Gary Oldman, Amanda Seyfried et Lily Collins.

Synopsis : Dans ce film qui jette un point de vue caustique sur le Hollywood des années 30, le scénariste Herman J. Mankiewicz, alcoolique invétéré au regard acerbe, tente de boucler à temps le script de Citizen Kane d’Orson Welles.

Big Mouth saison4 : la série d’animation de Nick Kroll, Mark Levin et Andrew Goldberg continue de suivre les aventures de ces élèves de 5ème qui découvrent les joies et les peines de la puberté.

7 décembre

La famille claus : film de Matthias Temmermans avec Jan Decleir, Mo Bakker et Stefaan Degand

Synopsis : Quand son grand-père tombe malade, Jules, qui déteste les fêtes, découvre que sa famille descend d’une lignée magique, et que l’avenir de Noël repose sur lui.

10 décembre

Alice in Borderland : découvrez la saison 1 de la nouvelle série originale Netflix avec Kento Yamazaki, Tao Tsuchiya, Tsuyoshi Abe.

Synopsis : Un jeune homme passionné de jeux vidéo se retrouve avec ses deux amis dans un Tokyo alternatif où ils doivent disputer de dangereuses parties pour survivre.

11 décembre

The Prom : film de Ryan Murphy avec Meryl Streep, James Corden et Nicole Kidman.

Synopsis : Stars de la scène new-yorkaise, Dee Dee Allen et Barry Glickman traversent une véritable tempête : le dernier spectacle qu’ils ont monté à Broadway à grands frais est un échec retentissant qui a soudain réduit leur carrière à néant. Dans le même temps, au fin fond de l’Indiana, Emma Nolan, lycéenne, connaît un chagrin d’un tout autre ordre – malgré le soutien du proviseur, la responsable de l’association des parents d’élèves lui a interdit de venir au bal de fin d’année avec sa petite amie Alyssa. Lorsque Dee Dee et Barry comprennent qu’ils peuvent faire de l’épreuve d’Emma une cause à défendre – et ainsi redorer leur image de marque , ils mettent le cap sur l’Indiana, en compagnie d’Angie et Trent, deux autres comédiens cyniques cherchant à faire redécoller leur carrière. Mais quand leur militantisme opportuniste se retourne contre eux de manière inattendue, la vie des quatre acteurs est chamboulée – et ils se mobilisent pour offrir à Emma une soirée où elle peut enfin assumer son identité au grand jour.

16 décembre

Marvel Anime Wolverine : découvrez la saison 1 de cette série d’animation japonaise basée sur l’univers de Wolverine.

Synopsis : La petite amie japonaise de Logan, Mariko Yashida, avait disparu il y a quelques années. Elle serait retournée auprès de son père, Shingen Yashida, Oyabun du clan “Kuzuryu” qui domine le Milieu japonais, c’est également un associé de l’AIM. Dans le cadre de la stratégie économique de sa “charmante entreprise” qui lui permettra de fournir en “opiacés à buts thérapeutiques” tout le marché de la région de l’Océan Pacifique, Parrain Shingen escompte bien utiliser sa charmante fille comme outil politique. En fait, un mariage arrangé est prévu, pour consolider son alliance avec un autre caïd de la pègre, le jeune et ambitieux Hideki Kurohagi, “honnête” président héréditaire d’une île-état détenant le prestigieux et très convoité record mondial du minimum de lois.

Marvel Anime : X-Men : série d’animation japonaise basée sur l’univers des X-Men.

Synopsis : Les X-Men ont été dissous après la mort d’un de leur camarade Jean Grey. Un an plus tard, le professeur Charles Xavier fait de nouveau appel aux X-Men pour enquêter sur la disparition d’une jeune Japonaise elle aussi mutante, Hisako Ichiki. Xavier ressent que cet enlèvement pourrait faire partie d’un plan dangereux qui pourrait inclure la disparition d’autres mutants. C’est alors que les X-Men se rendent au Japon pour secourir Hisako et révéler qui est derrière tout ça.

17 décembre

Star Trek : Sans limites : film de Justin Lin avec Chris Pine, Zachary Quinto et Simon Pegg.

Synopsis : Alors que le vaisseau U.S.S. Enterprise doit se rendre aux confins de l’espace inexploré en mission de sauvetage, il subit une attaque de Krall, l’ennemi impitoyable de la Fédération. Le vaisseau s’écrase en catastrophe dans un endroit hostile inconnu et le capitaine Kirk, Spock et leur équipage se perdent de vue. Ils sont tous coincés, sans possibilité de s’échapper.

18 décembre

Le blues de ma Rainey : film de George C. Wolfe adapté de la pièce d’August Wilson, lauréat du prix Pulitzer. Avec Viola Davis, Chadwick Boseman et Glynn Turman.

Synopsis :Les tensions s’exacerbent et les esprits s’échauffent au cours d’une séance d’enregistrement, dans le Chicago des années 20, tandis que plusieurs musiciens attendent la légendaire Ma Rainey, artiste avant-gardiste surnommée “la mère du blues”. Arrivant en retard, l’intrépide et volcanique Ma Rainey se lance dans un bras de fer avec son manager et son producteur blancs, bien décidé à lui imposer leurs choix artistiques. Tandis que les musiciens patientent dans la salle de répétition tandis que les musiciens patientent dans la salle confinée de répétition du studio, l’ambitieux trompettiste Levee, attiré par la copine de Ma, est déterminé à faire sa place dans le milieu de la musique. Poussant ses camarades à se confier, il provoque un déferlement d’anecdotes, de vérités et de mensonges qui bouleverseront à jamais le cours de leur vie…

20 décembre

Under The Skin (2014) : film de Jonathan Glazer avec Scarlett Johansson, Jeremy McWilliams et Linsey Taylor Mackay.

Synopsis : Un extraterrestre arrive sur Terre et prend l’apparence d’une mystérieuse femme à la grande beauté. L’extraterrestre rôde ensuite sur les routes d’Écosse, abordant les passants masculins afin de les attirer dans sa camionnette et de les faire disparaître.

23 décembre

Minuit dans l’univers : un film de George Clooney avec George Clonney, Felicity Jones et Kyle Chandler.

Synopsis : Dans ce film post-apocalyptique, Augustine, scientifique solitaire basée en Arctique, tente l’impossible pour empêcher l’astronaute Sully et son équipage de rentrer sur Terre. Car il sait qu’une mystérieuse catastrophe planétaire est imminente…

24 décembre

A ghost Story : film de David Lowery avec Casey Affleck, Rooney Mara, McColm Cephas Jr.

Synopsis : Apparaissant sous un drap blanc, le fantôme d’un homme rend visite à sa femme en deuil dans la maison de banlieue qu’ils partageaient encore récemment, pour y découvrir que dans ce nouvel état spectral, le temps n’a plus d’emprise sur lui. Condamné à ne plus être que simple spectateur de la vie qui fut la sienne, avec la femme qu’il aime, et qui toutes deux lui échappent inéluctablement, le fantôme se laisse entraîner dans un voyage à travers le temps et la mémoire, en proie aux ineffables questionnements de l’existence et à son incommensurabilité.

25 décembre

Les chroniques de Bridgerton : série historique dramatique de Chris Van Dusen et Shonda Rhimes (Grey’s Anatomy).

Synopsis : À Londres, pendant la Régence, Daphne Bridgerton, fille aînée d’une puissante dynastie, est censée se trouver un mari, mais la concurrence est rude !

31 décembre

S.O.S Fantômes : film de Ivan Reitman avec Bill Murray, Dan Aykroyd et Harold Ramis.

Synopsis : Peter, Raymond et Egon effectuent des recherches sur la parapsychologie. Virés par le Doyen de la faculté, ils décident de fonder une société destinée à chasser les revenants. Son nom : S.O.S. Fantômes. Le succès frappe tant et si bien à leur porte qu’ils en sont bientôt à travailler à la chaîne.

E.T l’extra-terrestre : film de Steven Spielberg avec Henry Thomas, drew Barrymore et Dee Wallace.