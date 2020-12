La féerie de Disney débarque sur M6 durant les fêtes de Noël, voici la programmation complète

Pour les fêtes de fin d’années, M6 offre une programmation spéciale Disney et va diffuser de grands classiques entre le 21 décembre et le 1er janvier prochain. De quoi ravir les petits et grands.

Parmi les nombreux films de Noël diffusé en journée sur son antenne, M6 va proposer une programmation à faire rêver les plus petits et même les grands enfants. Découvrez ou redécouvrez les grands classiques du catalogue Disney.

Les festivités commenceront lundi 21 décembre à 21h05 avec “Zootopie” sortie en 2016.

Jeudi 24 décembre à partir de 21h05, retrouvez “La Belle et le Clochard”, il sera suivi de “Peter Pan” à 22h35. La soirée se finira avec “La Belle au bois dormant” à partir de minuit.*

Vendredi 25 décembre, la programmation commencera dès 13h45 avec “La Belle et la Bête”, suivie de “Cendrillon” à 15h30. En début de soirée, M6 diffusera “Le Retour de Mary Poppins” à 21h05 puis finira la journée avec le film original “Mary Poppins” à 23h25.

Samedi 26 décembre, il faudra veiller tard pour pouvoir regarder “Dans l’ombre de Mary : La promesse de Walt Disney” le film biographique sur la quête de Walt Disney pour obtenir les droits d’adaptations cinématographiques de la série de livres pour enfants Mary Poppins sera diffusé à partir de 1h50.

Lundi 28 décembre, prenez la ligne de départ pour “Cars” à 21h05 puis envolez-vous avec “Planes 2” à 22h55.

Mercredi 30 décembre, il faudra zapper sur 6ter pour regarder “Le monde de Dory” dès 21h05.

Vendredi 1er janvier, M6 mettra le paquet et rediffusera “Le Retour de Mary Poppins” à 14h pour ceux qui l’auraient manqué le vendredi précédent. “Le livre de la Jungle” emboitera le pas à 15h55 suivi de “Monstres et Cie” à 17h15. Pour la dernière soirée consacrée à Disney, M6 diffusera “Peter et Eliott le Dragon” à 21h15 et finira ce marathon avec “Un raccourci dans le temps” à 22h50.