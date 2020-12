Amazon Prime Vidéo dévoile sa programmation de janvier pour bien commencer la nouvelle année

Tournons la page de cette année 2020 si particulière et en avant pour 2021. Voic les programmes qui vont être proposés sur la plateforme de streaming du géant Amazon pour vous accompagner durant le début de la nouvelle année.

1er janvier

120 battements par minutes : film de Robin Campillo avec Nahuel Perez Biscayart, Arnaud Valois, Adèle Haenel.

Synopsis : Début des années 90. Alors que le sida tue depuis près de dix ans, les militants d’Act Up-Paris multiplient les actions pour lutter contre l’indifférence générale.Nouveau venu dans le groupe, Nathan va être bouleversé par la radicalité de Sean.

Ghost : film de Jerry Zucker avec Patrick Swayze, Demi Moore, Whoopi Goldberg, Tony Goldwyn, Vincent Schiavelli.

Synopsis : Sam Wheat, cadre dans une banque d’affaires new-yorkaise, et Molly Jensen, sculpteur, s’aiment. Mais tout bascule lorsque Sam Wheat est agressé dans la rue et abattu. A sa grande surprise, il devient un fantôme et réussit à communiquer avec une voyante hystérique. Il tente alors d’entrer en contact avec sa femme et découvre qui a voulu le tuer.

Les Incorruptibles : film de Brian De Palma avec Kevin Costner, Sean Connery, Charles Martin Smith.

Synopsis : A Chicago durant les années trente, lors de la prohibition, Al Capone règne en maître absolu sur le réseau de vente illégale d’alcool. Décidé à mettre un terme au trafic et à confondre Al Capone, l’agent Eliot Ness recrute trois hommes de confiance, aussi intraitables que lui. Ensemble, les quatre “incorruptibles” partent en guerre contre le gang de Capone…

Star Trek : Sans Limites : film de Justin Lin avec Chris Pine, Zachary Quinto, Simon Pegg.

Synopsis : Une aventure toujours plus épique de l’USS Enterprise et de son audacieux équipage. L’équipe explore les confins inexplorés de l’espace, faisant face chacun, comme la Fédération toute entière, à une nouvelle menace.

Terminator Genisys : film de Alan Taylor avec Arnold Schwarzenegger, Emilia Clarke, Jai Courtney.

Synopsis : Le leader de la résistance John Connor envoie le sergent Kyle Reese dans le passé pour protéger sa mère, Sarah Connor et préserver l’avenir de l’humanité. Des événements inattendus provoquent une fracture temporelle et Sarah et Kyle se retrouvent dans une nouvelle version du passé. Ils y découvrent un allié inattendu : le Guardian. Ensemble, ils doivent faire face à un nouvel ennemi. La menace a changé de visage.

Very Bad Dads : film de Sean Anders avec Will Ferrell, Mark Wahlberg, Linda Cardellini.

Synopsis : Un homme travaillant dans le monde de la radio est un beau-papa heureux. Mais un jour, le véritable père des enfants fait irruption dans sa vie, et il va devoir l’”affronter” pour gagner leur affection.

4 janvier

Pattaya : film de Franck Gastambide avec Franck Gastambide, Malik Bentalha, Anouar Toubali.

Synopsis : Franky et Krimo rêvent de quitter la grisaille de leur quartier pour partir en voyage dans la célèbre et sulfureuse station balnéaire thaïlandaise de PATTAYA. Pour pouvoir s’y rendre à moindre coût, les deux amis ont la folle idée d’inscrire à son insu le nain de leur quartier au championnat du monde de Boxe Thaï des Nains. Mais ce qui devait être pour eux des vacances de rêves va se transformer en l’aventure la plus dingue et périlleuse de leurs vies.

5 janvier

Babysitting : film de Philippe Lacheau et Nicolas Beanmou avec Philippe Lachau, Tarek Boudali, Gérard Jugnot, Clotilde Courau.

Synopsis : Faute de baby-sitter pour le week-end, Marc Schaudel confie son fils Remy à Franck, son employé, “un type sérieux” selon lui. Sauf que Franck a 30 ans ce soir et que Rémy est un sale gosse capricieux. Au petit matin, Marc et sa femme Claire sont réveillés par un appel de la police. Rémy et Franck ont disparu ! Au milieu de leur maison saccagée, la police a retrouvé une caméra. Marc et Claire découvrent hallucinés les images tournées pendant la soirée.

L’arnacoeur : film de Pascal Chaumeil avec Romain Duris, Vanessa Paradis, Julie Ferrier.

Synopsis : Votre fille sort avec un sale type ? Votre soeur s’est enlisée dans une relation passionnelle destructrice ? Aujourd’hui, il existe une solution radicale, elle s’appelle Alex. Son métier : briseur de couple professionnel. Sa méthode : la séduction. Sa mission : transformer n’importe quel petit ami en ex. Mais Alex a une éthique, il ne s’attaque qu’aux couples dont la femme est malheureuse. Alors pourquoi accepter de briser un couple épanoui de riches trentenaires qui se marie dans une semaine ?

8 janvier



Breaking Surface : un film de Joachim Hedén avec Moa Gammel, Madeleine Martin, Trine Wiggen.

Synopsis : Quelques jours après Noël, Ida et sa soeur Tuva, organisent une sortie plongée hivernal dans un coin reculé de la côte Norvégienne. Pendant la plongée, un éboulement coince Tuva sous l’eau. Alors que Ida fait surface pour demander de l’aide, elle découvre que l’éboulement a également enseveli leurs équipements, leurs téléphones et les clés de leur voiture…. Complétement coupées du monde, Ida va alors tout mettre en oeuvre pour sauver sa soeur.

11 janvier



American Gods S3 : série fantastique de Bryan Fuller et Michael Green avec Ricky Whittle, Emily Browning, Ian McShane.

Synopsis : Un homme sortant de prison rencontre un vieil escroc qui l’embauche comme garde du corps, et l’entraîne dans un long périple à travers les Etats-Unis. L’ex-détenu découvrira alors que son “patron” est un ancien dieu nordique en plein combat contre les divinités modernes : Internet, les voitures, la télévision, et tous les nouveaux médias.

15 janvier



One Night In Miami : film de Regina King avec Eli Goree, Kingsley Ben-Adir, Aldis Hodge.

Synopsis : Miami, le 25 février 1964, le jeune Cassius Clay (futur Mohamed Ali) devient champion du monde de boxe, catégorie poids lourds. A cause de la ségrégation raciale, il doit fêter sa victoire à l’écart des autres sportifs. Entouré de ses amis : l’activiste Malcolm X, le chanteur Sam Cooke et la star du football Jim Brown, Cassius Clay décident de définir un nouveau monde.

Songbird : film de Adam Mason avec K.J. Apa, Sofia Carson, Demi Moore.

Synopsis : Cela fait maintenant quatre ans que le monde vit en confinement. Désormais, les personnes infectées du Covid-23 sont envoyées de force en quarantaine dans des camps devenus peu à peu d’inquiétants ghettos. A Los Angeles, Nico est un coursier immunisé au virus qui arpente la ville lors de ses livraisons. C’est ainsi qu’il fait la connaissance de Sara, une jeune femme confinée chez elle. Malgré les impératifs sanitaires qui les empêchent de s’approcher, Sara et Nico tombent amoureux. Mais lorsque Sara est suspectée d’être contaminée, elle est contrainte de rejoindre les camps de quarantaine. Nico tente alors l’impossible pour la sauver…

21 janvier



Paradise Hills : film de Alice Waddington avec Emma Roberts, Eiza Gonzalez, Milla Jovovich.

Synopsis : Uma est une jeune femme qui se réveille piégée sur une île bien étrange. À première vue, tout paraît idyllique. Or, la paradis tourne bientôt au cauchemar. En effet, l’île est un centre de redressement pour les jeunes mariées rebelles. Uma et ses nouvelles amies vont tenter par tous les moyens de s’échapper de l’île.

22 janvier



Star Trek : Lower Decks S1 : série d’animation de Mike McMahan avec Tawny Newsome, Jack Quaid et Noël Wells.

Synopsis : Les aventures de l’équipage du vaisseau le plus insignifiant de la flotte Starfleet. En 2380, à bord de l’U.S.S. Cerritos, Mariner, Boimler, Rutherford ou encore Tendi s’efforcent d’accomplir leurs devoirs, tout en poursuivant leurs vies, même lorsqu’ils sont secoués par une multitude d’anomalies.

26 janvier

-The Personal History of David Copperfield : film de Armando Iannucci avec Dev Patel, Aneurin Barnard, Anthony Welsh (II).