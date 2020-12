Découvrez les nouveautés Netflix du mois de janvier 2021

Tous les mois Netflix, enrichit son catalogue avec de nouveaux films et séries et documentaires. Découvrez les programmes qui vont débarquer tout au long de ce mois de janvier.

Les séries :

1er janvier

L’intégrale de 24h chrono : Responsable de la Cellule Anti-Terroriste de Los Angeles, Jack Bauer a 24 heures pour mener sa mission à bien et protéger les siens du danger qui les menacent…

21 janvier

Riverdale S5 : “Cette saison 5 de Riverdale démarrera avec les trois derniers épisodes de la saison 4 qui comprendront donc le bal de fin d’année et la remise des diplômes du lycée. “Ce sont de grands épisodes pleins d’émotions. Après avoir été des lycéens pendant quatre ans, on ne voulait pas leur enlever ces événements. Nous reprendrons donc là où nous nous sommes arrêtés”, a expliqué le producteur exécutif Roberto Aguirre-Sacasa”

Dix pour cent S4 : Depuis la fête anniversaire d’ASK, l’agence est en crise : Mathias est parti et reste vague sur ses intentions et Hicham a laissé les rênes à Andrea qui doit gérer la crise qui va frapper.

26 janvier

Snowpiercer S2 : Sept ans après que le monde soit devenu une vaste étendue glacée, les survivants ont trouvé refuge dans un train en perpétuel mouvement. Composé de 1001 wagons, l’engin fait le tour du globe à toute vitesse. A bord, la guerre des classes, l’injustice sociale et la politique interne sèment le trouble.

Films :

1er janvier

Casper : de Brad Silberling avec Devon Sawa, Christina Ricci et Bill Pullman

Synopsis : Un tout jeune fantôme, Casper, ronge son frein et s’ennuie à mourir en compagnie de ses oncles dans le manoir de Whipstaff. Quand une petite fille et son père viennent s’installer dans la maison hantée, il pense pouvoir enfin s’amuser…

Collection Claude Sautet :

Vincent, François, Paul et les autres : avec Yves Montand, Michel Piccoli, Serge Reggiani

Synopsis : Amis depuis la plus tendre enfance, Vincent, François, Paul et Armand, tous la cinquantaine, se retrouvent chaque dimanche à la campagne. Au quotidien, chacun connaît quelques déboires sentimentaux. Mais lorsque Vincent est victime d’une crise cardiaque, ses amis prennent conscience de l’importance de leurs problèmes.

Max et les ferrailleurs : avec Michel Piccoli, Romy Schneider, Georges Wilson

Synopsis : Un policier décide d’arrêter une bande de malfrats amateurs. Il leur tend un piège afin de pouvoir les surprendre en flagrant délit.

Les choses de la vie : avec Michel Piccoli, Romy Schneider, Léa Massari

Synopsis : Au volant de sa voiture, Pierre, architecte d’une quarantaine d’années, est victime d’un accident de la route. Ejecté du véhicule, il gît inconscient sur l’herbe au bord de la route. Il se remémore son passé, sa vie avec Hélène, une jeune femme qu’il voulait quitter, sa femme Catherine et son fils…

La cité de la peur : de Alain Berbérian avec Chantal Lauby, Alain Chabat, Dominique Farrugia

Synopsis : Odile Deray, attachée de presse, vient au Festival de Cannes pour présenter le film `Red is Dead’. Malheureusement, celui-ci est d’une telle faiblesse que personne ne souhaite en faire l’écho. Cependant, lorsque les projectionnistes du long-métrage en question meurent chacun leur tour dans d’étranges circonstances, `Red is dead’ bénéficie d’une incroyable publicité. Serge Karamazov est alors chargé de protéger le nouveau projectionniste du film.

Delicatessen : de Jean-Pierre Jeunet, Marc Caro avec Dominique Pinon, Karin Viard, Ticky Holgado.

Synopsis : La vie des étranges habitants d’un immeuble de banlieue qui se dresse dans un immense terrain vague et qui tous vont se fournir chez le boucher-charcutier, à l’enseigne “Delicatessen”.

The Elephant Man : de David Lynch avec Anthony Hopkins, John Hurt, Anne Bancroft.

Synopsis : Londres, 1884. Le chirurgien Frederick Treves découvre un homme complètement défiguré et difforme, devenu une attraction de foire. John Merrick, ” le monstre “, doit son nom de Elephant Man au terrible accident que subit sa mère. Alors enceinte de quelques mois, elle est renversée par un éléphant. Impressionné par de telles difformités, le Dr. Treves achète Merrick, l’arrachant ainsi à la violence de son propriétaire, et à l’humiliation quotidienne d’être mis en spectacle. Le chirurgien pense alors que ” le monstre ” est un idiot congénital. Il découvre rapidement en Merrick un homme meurtri, intelligent et doté d’une grande sensibilité.

8 janvier

Spider Man Homecoming : de Jon Watts avec Tom Holland, Michael Keaton, Robert Downey Jr.

Synopsis : Après ses spectaculaires débuts dans Captain America : Civil War, le jeune Peter Parker découvre peu à peu sa nouvelle identité, celle de Spider-Man, le super-héros lanceur de toile. Galvanisé par son expérience avec les Avengers, Peter rentre chez lui auprès de sa tante May, sous l’œil attentif de son nouveau mentor, Tony Stark. Il s’efforce de reprendre sa vie d’avant, mais au fond de lui, Peter rêve de se prouver qu’il est plus que le sympathique super héros du quartier. L’apparition d’un nouvel ennemi, le Vautour, va mettre en danger tout ce qui compte pour lui…

22 janvier

The White tiger : de Ramin Bahrani avec Priyanka Chopra Jonas, Rajkummar Rao, Mahesh Manjrekar.Inspiré du roman best-seller du New York Times et lauréat du Prix Booker en 2008.

Synopsis : Balram Halwai raconte avec humour noir son ascension fulgurante de villageois sans-le-sou à entrepreneur prospère dans l’Inde moderne. Rusé et ambitieux, notre jeune héros parvient à devenir le chauffeur d’Ashok et de Pinky, qui viennent de rentrer d’Amérique. La société l’ayant formé à une unique fonction – celle de servir – Balram se rend indispensable aux yeux de ses riches maîtres. Mais après une nuit de trahison, il comprend jusqu’où ils sont prêts à aller pour le piéger et se protéger. Alors qu’il est sur le point de tout perdre, Balram se rebelle contre un système truqué et inégalitaire pour devenir un maître d’un nouveau genre.

Documentaires :

6 janvier

Tony Parker : The last shot :

Il est le premier français à avoir gagné le championnat de NBA. Tony Parker : The Final Shot, le 6 janvier. pic.twitter.com/FEO6TEfQiW Netflix France (@NetflixFR) December 23, 2020

13 janvier

Le traqueur de la nuit : Chasse à l’homme en californie : Dans le Los Angeles éblouissant de glamour et de soleil de 1985 rôde un implacable tueur en série. Deux inspecteurs sont décidés à le pister jusque dans sa tanière.

Anime :

1er janvier

My Hero Academia : Dans un monde où 80 % de la population mondiale possède des super-pouvoirs, ici nommés “Alters ” n’importe qui peut devenir un héros ou, s’il le souhaite, un criminel.

8 janvier

The Idhun Chronicles : Après que le nécromancien Ashran ait pris le pouvoir à Idhún, imposant son règne de terreur grâce à une armée de serpents volants, la première bataille pour la liberté de la terre aura lieu sur Terre, où l’adolescent impulsif Jack et l’aspirante sorcière Victoria affronteront le dangereux assassin Kirtash, envoyé par Ashran sur Terre pour détruire les Idhunites qui ont fui sa tyrannie.