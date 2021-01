Disney+ va accueillir “Star”, un nouveau service de streaming à destination des plus grands

Des contenus d’un nouveau genre vont être disponibles sur Disney+ avec l’arrivée du service de streaming “Star”. Jugée trop familiale, la plateforme vidéo de Disney souhaite se diversifier et toucher un public plus large.



Annoncé en décembre dernier, Star arrivera officiellement le 23 février prochain sur Disney+. Pour tout ceux qui ont fait le tour des classiques Disney, vu et revu la saga Star Wars ainsi que tous les Marvel, de nouveaux films ainsi que des séries pour un public plus âgé vont être disponibles prochainement.

Star proposera des contenus venant des studios comme Disney Television Studios, FX, 20th Century Studios, 20th Television, Touchstone ainsi que contenus de la plateforme Hulu jusque là uniquement réservée aux abonnés Disney+ américains. Parmi les contenus qui seront proposés vous pourrez retrouver, Desperate Housewives, 24 heures, How I met your mother, Lost, Piège de cristal, Les Griffin ainsi que des programmes moins connus comme la série d’animation Solar Opposites ou Big Sky une série policière suivant 3 détectives privés cherchant a savoir la vérité sur l’enlèvement de deux soeurs. Fin 2021, Disney a déjà annoncé l’arrivée de nouvelle série comme Only Murders in the Building, The Dropout ainsi que des épisodes inédits de American Horror Story.

Star bénéficiera de l’ensemble des fonctionnalités de Disney+ comme le multicompte ou GroupWatch la fonction permettant de regarder à plusieurs la même vidéo. Certains programmes de Star pourront être lus en 4K sur les supports compatibles. Côté prix, l’arrivée de Star le 23 février prochain annonce également une hausse du prix de l’abonnement mensuel, passant de 6.99€ à 8.99€. Les abonnés actuels conserveront le prix d’origine durant 6 mois avant l’augmentation. Pour rappel Disney+ est offert pendant 6 mois pour les abonnés Freebox POP.