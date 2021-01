Pour son 46ème anniversaire, TF1 s’offre un nouvel habillage

Depuis ce mercredi 6 janvier, TF1 diffuse à l’antenne sa toute nouvelle identité visuelle réalisée par Naked.

Depuis 2013, peu de choses avaient changé pour l’habillage de TF1. « Les usages ont beaucoup évolué depuis 2013. Il y a eu une vraie accélération avec l’arrivée des plateformes en ligne. Quelque part, chez le téléspectateur, ça induit de nouveaux codes, de nouveaux usages, de nouvelles exigences aussi » explique Yoann Saillon directeur artistique du groupe TF1.

Après de longs mois de réflexion, et un appel d’offres, Naked a répondu aux attentes du groupe pour sa chaîne principale. Il aura fallu pas moins d’un an et demi a Naked pour concevoir le nouvel habillage. « Il n’y a pas de pression pour le faire vite, mais plutôt pour le faire bien. Néanmoins, il faut veiller à rester toujours dans l’air du temps… Voire un peu avant-gardiste. » Précise Yoann Saillon.

Conçu pour la 4K-UHD ce nouvel habillage répond à trois besoins : plus fluide, plus premium et plus impactant. TF1 mise tout sur la transparence. « L’habillage se faire discret pour mettre en avant la force de l’image », annonce Yoann Saillon. « On en avait marre de voir des images avec des aplats de couleurs ou du flat design. Cette transparence nous permet de mettre en valeur le contenu avec une belle image de fond. Il vit, il change, il est contextualisé, réactualisé. Ainsi, le logo et l’habillage vivent avec l’antenne. » Désormais le logo s’incruste dans l’image pour donner un effet de “fusion”. L’animation du logo a été simplifiée pour laisser tomber la rotation et laisser place a un effet de translation.

Les jingles pubs ont été totalement revus avec deux types de jingles prévus. Les jingles diffusés en access et en prime time seront tournés en 8k avec des plans pris directement sur les plateaux de tournage. “Nous avons cherché à valoriser ces espaces, sachant que les jingles pub sont également la première vitrine de l’habillage antenne avec des dizaines de diffusions par jour”.

L’habillage sonore a aussi eu le droit à son petit coup de jeune grâce à Santi et l’agence Start-Rec. « La mélodie se termine désormais sur une note positive. Actuellement la note finale redescend. Avec la volonté de raccourcir les jingles pubs de 4 à 3 secondes, il fallait que l’on raccourcisse aussi le son. Nous avons donc conservé les 3 premières notes et ouvert la quatrième, ce qui amène quelque chose de plus aspirationnel et positif. »

Yoann Saillon a également indiqué que le générique de la météo changera dans un futur proche. « C’est un programme à part entière fort et puissant, il va prendre le caractère de ce nouvel habillage. On va laisser un peu de temps et un retour d’expérience et garder aussi un petit peu de surprise ! ». Découvrez l’ensemble des visuels sur Lenodal.