Amazon Prime Video : voici les nouveautés à découvrir côté films et séries en février

Les cinéphiles vont être ravi avec les nouveautés à découvrir tout au long du mois de février sur la plateforme de streaming Amazon Prime Video.

01 février



Moonlight : film de Barry Jenkins avec Alex R. Hibbert, Ashton Sanders, Trevante Rhodes

Synopsis : Après avoir grandi dans un quartier difficile de Miami, Chiron, un jeune homme tente de trouver sa place dans le monde. Moonlight évoque son parcours, de l’enfance à l’âge adulte.





Siren S1-S2 : série d’Eric Wald et Dean White avec Alex Roe, Eline Powell, Fola Evans-Akingbola.

Synopsis : L’arrivée de Ryn, une mystérieuse jeune femme, fait renaître la légende de l’existence des sirènes dans la petite ville portuaire de Bristol Cove. Deux océanologues, intrigués par son comportement, vont tenter de comprendre ce qui l’a poussée à quitter l’océan et ce qu’elle cherche…



Anne Roumanoff – Tout va bien : Rencontres sur internet, règne du politiquement correct, cookies qui nous espionnent, #Me Too… Qu’elle nous parle des femmes divorcées, d’Emmanuel Macron ou du web 2.0, Anne Roumanoff n’a jamais été aussi mordante, sensible, libre et rayonnante que dans ce nouveau spectacle.



Un prince à New York : film de John Landis avec Eddie Murphy, Arsenio Hall, James Earl Jones.

Synopsis : Dans le royaume africain du Zamunda, le prince Akeem fête ses 21 ans. Ses parents lui ont choisi une épouse, mais Akeem souhaite trouver lui-même la femme idéale. En compagnie de son ami Semmi, il se rend à New York.



Dreamgirls : film de Bill Condon avec Beyoncé Knowles-Carter, Jamie Foxx, Eddie Murphy.

Synopsis : L’action de Dreamgirls débute dans la première moitié des turbulentes sixties et suit jusqu’au milieu des années 70 l’ascension d’un trio de chanteuses composé d’Effie, Deena et Lorrell. A l’occasion d’un concours de chant, ces jeunes et prometteuses “Dreamettes” sont repérées par l’ambitieux manager Curtis Taylor Jr…



Le Flic de Beverly Hills 1,2 : Axel Foley, lieutenant de police de Detroit, débarque à Beverly Hills pour enquêter sur la mort d’un de ses amis truands. Ses investigations l’amènent bientôt à faire la lumière sur un vaste réseau de trafic de drogue dirigé par un puissant homme d’affaires.



02 février



The Good Doctor S3 : Promue chef du service chirurgie, Audrey Lim prend de nouvelles dispositions. Sa nomination changera-t-elle sa relation avec le docteur Melendez ? Une compétition se met en place entre les résidents pour être le premier à décrocher sa première opération. Shaun découvre peu à peu la complexité des codes d’une relation amoureuse. Saura-t-il déjouer une à une les embûches pour gagner les faveurs de Carly ?



Horizon Line : film de Mikael Marcimain avec Allison Williams, Alexander Dreymon, Keith David.

Synopsis : Sara et Jackson sont invités, avant leur mariage, sur l’île tropicale d’un de leurs amis. Ils se retrouvent seuls passagers d’un avion monomoteur survolant les eaux bleues de l’océan indien. Quand le pilote décède d’une crise cardiaque, le couple va devoir se battre pour rester en vie et rejoindre l’île de leur ami.



05 février



The bold type S4 : série de Sarah Watson avec Katie Stevens, Aisha Dee, Meghann Fahy.

Synopsis : Les aventures personnelles et professionnelles de Jane, Kat, et Sutton, trois amies new-yorkaises qui réalisent leur rêve en travaillant pour Scarlet, un magazine féminin à succès. Mais alors qu’elles tentent de trouver leur place au sein de cet univers glamour et sans pitié, elles vont aussi devoir s’accomplir en tant que jeunes femmes, entre histoires d’amour, trahisons, et dictat des réseaux sociaux.

Inspiré de la vie de Joanna Coles, ex-rédactrice en chef de Cosmopolitan.



Bliss : film de Drew Barrymore avec Elliot Page, Drew Barrymore et Juliette Lewis.

Synopsis : Par tous les moyens, Bliss Cavendar veut échapper à sa petite ville perdue du Texas et à sa mère qui est convaincue que sa seule chance de réussir dans la vie est de gagner les concours de beauté locaux. Bliss rêve d’autre chose…

Lorsqu’elle se rend en cachette dans la grande ville d’Austin avec sa meilleure amie Pash, Bliss découvre un univers qu’elle n’aurait jamais imaginé : le roller derby. Associant girl power et punk-rock, cette discipline permet à chaque fille de laisser libre cours à sa personnalité…



Kev Adams – sois 10 ans : Après 120 dates à travers toute la France, Kev Adams clôturait sa tournée à Nantes pour son One Man Show “Sois 10 ans”. 10 ans après s’être fait connaître dans la série SODA, l’ancienne star des ados est devenu un jeune homme de 28 ans. Dans son dernier spectacle il nous parle de tout : de sa famille, de sa carrière, de ses voyages, de ses amours – et même de ceux qui ne l’aiment pas. Avec ce nouveau show, il surprend, il convainc les plus curieux et fait danser ceux qui ne le connaissaient pas hier encore.



08 février



Soulmates S1 : série de William Bridges et Brett Goldstein avec Sarah Snook, David Costabile, Charlie Heaton.

Synopsis : Série d’anthologie dont l’action se déroule 15 ans plus tard. La technologie a pris une place prépondérante dans notre quotidien et un test permet de déterminer qui est votre âme sœur. Chaque épisode dresse le portrait d’une personne en quête de l’amour et les conséquences dans sa vie d’un tel test.

12 Février



Palm Springs : film de Max Barbakow avec Andy Samberg, Cristin Milioti, J.K. Simmons.

Synopsis : L’insouciant Nyles fait la connaissance lors d’un mariage à Palm Springs de Sarah, soeur de la mariée et demoiselle d’honneur. Les choses se compliquent rapidement lorsque le duo se retrouve piégé dans l’espace-temps de ce mariage, contraint de revivre sans cesse la même journée.



The map of tiny perfect things : film de Ian Samuels avec Kyle Allen, Kathryn Newton, Josh Hamilton.

Synopsis : Mark est coincé dans une boucle spatio-temporelle. Il revit sans cesse la même journée. A la bibliothèque, il rencontre Margaret qui croit à la notion de ” boucle “. Ensemble, ils cherchent tous les faits incroyables – qu’ils soient grands ou petits – qui se déroulent ce jour-là.



16 février



Come Away : film de brenda Chapman avec Angelina Jolie, David Oyelowo, Gugu Mbatha-Raw.

Synopsis : Avant qu’Alice ne mette les pieds aux Pays des Merveilles et Peter Pan au Pays Imaginaire, ils étaient frère et sœur. Quand leur frère aîné meurt dans un accident tragique, ils font tout leur possible pour sortir leurs parents de la spirale de désespoir dans laquelle ils sont plongés, jusqu’à devoir choisir entre rester dans leur foyer ou fuir vers imaginaire.



Laurent Gerra – sans modération : Dans ce spectacle joué en 2018, Laurent Gerra rossait hommes politiques, chanteurs, acteurs et autres personnalités. Il revisitait quelques-uns de ses grands sketches avec ses cibles préférées et présentait sa vision de l’actualité, notamment politique, avec une présidentielle à rebondissements. Accompagné de six musiciens, l’humoriste parcourait de sa plume acérée ces dernières décennies, notamment la nôtre, et promettait, à l’occasion de ses 50 ans, l’une de ses plus belles cuvées !



19 février



L’internat – Las cumbres : série de Laura Belloso, Asier Andueza avec Asia Ortega, Albert Salazar, Daniel Arias.

Synopsis : Dans un internat perdu au cœur des montagnes et complètement isolé du monde extérieur, les pensionnaires sont des adolescents jugés rebelles et difficiles. Ils y suivent une discipline très stricte afin de les préparer à réintégrer la société. La forêt environnante abrite d’anciennes légendes, des dangers ancestraux qui menacent les élèves alors qu’ils sont embarqués dans des aventures aussi palpitantes que terrifiantes.



Jack Reacher – Never Go Back : film de Edward Zwick avec Tom Cruise, Cobie Smulders, Robert Knepper.

Synopsis : Jack Reacher est de retour, prêt à tout pour obtenir justice. Susan Turner, qui dirige son ancienne unité, est arrêtée pour trahison : Jack Reacher ne reculera devant rien pour prouver l’innocence de la jeune femme. Ensemble, ils sont décidés à faire éclater la vérité sur ce complot d’État.



21 février





Moi, Tonya : film de Craig Gillespie avec Margot Robbie, Allison Janney, Sebastian Stan.

Synopsis : En 1994, le milieu sportif est bouleversé en apprenant que Nancy Kerrigan, jeune patineuse artistique promise à un brillant avenir, est sauvagement attaquée. Plus choquant encore, la championne Tonya Harding et ses proches sont soupçonnés d’avoir planifié et mis à exécution l’agression…



26 février



Force of Nature : film de Michael Polish avec Mel Gibson, Kate Bosworth, Emile Hirsch.