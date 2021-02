Netflix fait le plein de nouveautés en février et propose de grands classiques du cinéma

Tous les mois Netflix enrichit son catalogue avec de nouveaux films et séries et documentaires. Ne perdez pas de temps et découvrez les programmes qui vont débarquer tout au long de ce mois de février.

1er février



Lascars le film : film de Albert Pereira Lazaro, Emmanuel Klotz avec les voix de Vincent Cassel, Omar Sy, Fred Testot.

Synopsis : Condé-sur-Ginette, en périphérie d’une grande ville, à mille lieux du sable chaud, des cocotiers et du bleu océan des Caraïbes. C’est l’été. Le soleil brûle le chrome des mobylettes, réchauffe le bitume des tours, asphyxie les halls d’immeubles et crame les esprits. Ici, tout le monde rêve des plages de Santo Rico. Certains plus que d’autres. Pour Tony Merguez et José Frelate, les deux MC’s du quartier, le départ est imminent. Mais l’agence de voyage responsable de leur billet a zappé le nom de la destination. Retour à la case Ginette ! Pour refaire surface, Tony se mue en Montana façon Scarface et tente de refourguer un peu d’herbe fraîche ” gentiment ” prêtée par Zoran, brute épaisse aux pieds pas vraiment d’argile. José de son côté joue les Don Juan dans une grosse villa, occupée par Momo l’incruste et la belle… Clémence. Tout aurait pu rouler, si une maîtresse en furie, des réalisateurs plutôt amateurs, un sauna norvégien, des policiers énervés ou encore un juge coriace, n’en avaient décidé autrement…

La crème de la crème : film de Kim Chapiron avec Thomas Blumenthal, Alice Isaaz, Jean-Baptiste Lafarge.

Synopsis : Dan, Kelliah et Louis sont trois étudiants d’une des meilleures écoles de commerce de France. Ils sont formés pour devenir l’élite de demain et sont bien décidés à passer rapidement de la théorie à la pratique. Alors que les lois du marché semblent s’appliquer jusqu’aux relations entre garçons et filles, ils vont transformer leur campus en lieu d’étude et d’expérimentation. La crème de la crème de la jeunesse française s’amuse et profite pleinement de ses privilèges : tout se vend car tout s’achète… mais dans quelle limite ?

2 février

All my friends are dead : film de Jan Belci avec Julia Wieniawa-Narkiewicz, Mateusz Więcławek, Adam Turczyk.

Synopsis : Lors d’une fête du Nouvel An, un groupe d’amis traverse un tourbillon d’événements qui révèle des secrets, brise des cœurs, et conduit à un dénouement choquant.

Toujours là pour toi : film de Maggy Friedman avec Katherine Heigl, Sarah Chalke, Ben Lawson.

Synopsis : Sur trente ans, les hauts et les bas de Kate et Tully qui, depuis l’adolescence, sont meilleures amies et se soutiennent dans les bons comme les mauvais moments. Un jour, une trahison impensable est commise, leur belle amitié vole en éclats. Pourront-elles se réconcilier ?

5 février

Malcolm & Marie : film de Sam Levinson avec John David Washington, Zendaya.

Synopsis : Après la projection en avant-première de son dernier film, un cinéaste rentre chez lui avec sa petite amie. Alors qu’il est certain que son film rencontrera un succès critique et commercial, la soirée prend une tournure inattendue : les deux amoureux doivent affronter certaines vérités sur leur couple qui mettent à l’épreuve la force de leurs sentiments…

Little Big Woman : film de Joseph Chen-Chieh Hsu avec Chen Shu-fang,Hsieh Ying-xuan,Vivian Hsu.

Synopsis : Après le décès d’un père absent, une famille essaie de faire son deuil et de gérer les vestiges de la vie qu’il a menée loin d’elle.

Pole dance : haut les corps ! : documentaire de Michele Ohayon.

Synopsis : Désireuses de se réapproprier leur corps et leur vie, un groupe de femmes en quête de sens par le mouvement participent à un programme de pole dance.

10 février



En passant pécho le film : film de Julien Royal avec Hedi Bouchenafa, Nassim Lyes, Fred Testot.

Synopsis : Hedi et Cokeman sont les deux pires dealers de Paris. Arnaqueurs à la petite semaine, ils survivent en faisant passer des carambars pour des barrettes de shit. C’est la Hess !!! Fatigués de ce train de vie, leur quotidien va considérablement s’éclaircir lors du mariage de Zlatana, la petite sœur d’Hedi, avec un grand baron de la drogue : Arsène Van Gluten. Ce dernier, sous la pression de sa nouvelle femme, leur fournira plusieurs kilos de Mojo Mango, du cannabis de toute première main. Hedi et Cokeman ont enfin l’opportunité d’ouvrir leur propre réseau. Persuadés que cela signifie pour eux la fin de la galère, ils ignorent encore que ce n’est que le début des problèmes…

Scène de crime – la disparue du cecil hotel : documentaire de Joe Berlinger.

Synopsis : Focus sur l’affaire Elisa Lam. En février 2013, le cadavre d’une canadienne d’origine hongkongaise est retrouvé dans un hôtel de Los Angeles. Son décès a été fortement médiatisé car il prend place au sein de l’hôtel Cecil, le dernier lieu connu pour Elizabeth Short (le Dahlia Noir) ou encore pour Goldie Osgood, la ” femme au pigeon de Pershing Square “.

La mission : film de Paul Greengrass avec Tom Hanks, Helena Zengel, Elizabeth Marvel.

Synopsis : Cinq ans après la fin de la Guerre de Sécession, le capitaine Jefferson Kyle Kidd, vétéran de trois guerres, sillonne le pays de ville en ville en qualité de rapporteur publique et tient les gens informés, grâce à ses lectures, des péripéties des grands de ce monde, des querelles du gratin, ainsi que des plus terribles catastrophes ou aventures du bout du monde. En traversant les plaines du Texas, il croise le chemin de Johanna, une enfant de 10 ans capturée 6 ans plus tôt par la tribu des Kiowa et élevée comme l’une des leurs. Rescapée et renvoyée contre son gré chez sa tante et son oncle par les autorités, Johanna est hostile à ce monde qu’elle va devoir rejoindre et ne connait pas. Kidd accepte de la ramener à ce domicile auquel la loi l’a assignée. Pendant des centaines de kilomètres, alors qu’ils traversent une nature hostile, ils vont devoir affronter les nombreux écueils, aussi bien humains que sauvages, qui jalonnent la route vers ce que chacun d’entre eux pourra enfin appeler son foyer.

11 février

Red Dot : film Alain Darborg avec Anastasios Soulis, Nanna Blondell, Johannes Kuhnke.

Synopsis : Partis randonner dans l’espoir de raviver la flamme de leur couple, un homme et une femme luttent pour échapper à un tireur inconnu dans la nature sauvage et impitoyable.

12 février

A tous les garçons – pour toujours et à jamais : film de Michael fimognari avec Lana Condor, Noah Centineo, Janel Parrish.

Synopsis : Pour Lara Jean, qui revient d’un voyage en famille en Corée, c’est priorité à sa dernière année de lycée et à son avenir universitaire… avec ou sans Peter.

15 février

Collection Claude Chabrol

Merci pour le chocolat

La cérémonie

La Fleur du mal

Madame Bovary

Betty

Une affaire de femme

L’enfer

Rien ne va plus

16 février

Sauve qui peut – un film you vs wild : avec Bear Grylls.

Synopsis : Quand la clôture électrifiée d’un parc animalier sud-africain perd soudain toute efficacité, seul Bear Grylls peut sauver la situation ! Un programme interactif.

American Pie 2 : film de James B. Rogers avec Jason Biggs, Seann William Scott, Chris Klein.

Synopsis : Un an après leur sortie du collège, le naïf Jim et ses copains Oz, Kevin et Finch se retrouvent pour des vacances d’été qu’ils espèrent torrides. Leur nid d’amour – un bungalow au bord du lac Michigan – n’attend plus que l’arrivée et le bon vouloir des filles : la rousse Heather, la tendre Nadia, Michelle la flûtiste, la sage Jessica et l’élégante Vicky. Mais les choses ont évolué ces derniers mois, remettant en question les rêves et les espoirs de cette ardente jeunesse. A la suite d’un énième fiasco, Jim constate avec dépit qu’il ne suffit pas d’avoir perdu sa virginité pour être un séducteur ; Oz le nonchalant doit stoïquement s’accommoder de l’éloignement de sa chère Heather ; Kevin se demande s’il se contentera longtemps de n’être que le bon ami de Vicky, tandis que Finch potasse avec ardeur le Kama Sutra dans l’espoir fallacieux d’asservir à jamais la mère de l’ignoble Stifler.

Jurassic Park : film de Steven Spielberg avec Sam Neil, Laura Dern, Jeff Goldblum.

Synopsis : Ne pas réveiller le chat qui dort… C’est ce que le milliardaire John Hammond aurait dû se rappeler avant de se lancer dans le “clonage” de dinosaures. C’est à partir d’une goutte de sang absorbée par un moustique fossilisé que John Hammond et son équipe ont réussi à faire renaître une dizaine d’espèces de dinosaures. Il s’apprête maintenant avec la complicité du docteur Alan Grant, paléontologue de renom, et de son amie Ellie, à ouvrir le plus grand parc à thème du monde. Mais c’était sans compter la cupidité et la malveillance de l’informaticien Dennis Nedry, et éventuellement des dinosaures, seuls maîtres sur l’île…

Jurassic Park III : film de Joe Johnston avec Sam Neill, Alessandro Nivola, William H. Macy.

Synopsis : Huit ans après les événements surréalistes survenus lors de sa visite au Jurassic Park du richissime John Hammond, le paléontologue Alan Grant se rappelle toujours de sa rencontre, d’abord magique puis effroyable, avec ces dinosaures ramenés à la vie grâce aux incroyables progrès de la génétique. À l’origine, ces créatures de la Préhistoire n’étaient pas censées se reproduire ni survivre, mais elles ont déjoué les plans des scientifiques. Elles sont probablement toujours en vie sur l’île Isla Sorna.Alan étudie l’intelligence des vélociraptors. Cependant, il manque de subventions pour financer ses recherches. Paul Kirby et sa femme Amanda, un couple richissime, lui proposent alors une grosse somme d’argent s’il leur fait survoler la fameuse île. Alan accepte leur offre.Mais celui-ci flaire une entourloupe lorsque le pilote amorce sa descente sur l’île. Il découvre alors les vraies raisons de l’excursion organisée par les Kirby : sauver Eric, leur fils disparu dans les environs. Ces derniers avaient besoin de son aide, car il est le seul à connaître l’île et ses mystérieux occupants. Cependant, au moment où l’avion s’apprête à redécoller, un spinosaure tente de piétiner l’appareil…

Jurassic World : film de Colin Trevorrow avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Nick Robinson.

Synopsis : L’Indominus Rex, un dinosaure génétiquement modifié, pure création de la scientifique Claire Dearing, sème la terreur dans le fameux parc d’attraction. Les espoirs de mettre fin à cette menace reptilienne se portent alors sur le dresseur de raptors Owen Grady et sa cool attitude.

Trilogie retour vers le futur : films de Robert Zemeckis avec Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Thomas F. Wilson.

Synopsis : Le 25 octobre 1985, Marty McFly, adolescent ordinaire âgé de 17 ans, vivant à Hill Valley (ville fictive de Californie probablement située dans le Marin County près de San Francisco), découvre l’existence d’une machine à voyager dans le temps, construite par son ami le docteur Emmett Brown, sous la forme d’une voiture.

19 février

Jack Reacher – Never Go Back : film de Edward Zwick avec Tom Cruise, Cobie Smulders, Robert Knepper.

Synopsis : Jack Reacher est de retour, prêt à tout pour obtenir justice. Susan Turner, qui dirige son ancienne unité, est arrêtée pour trahison : Jack Reacher ne reculera devant rien pour prouver l’innocence de la jeune femme. Ensemble, ils sont décidés à faire éclater la vérité sur ce complot d’État.

23 février

Pelé : documentaire original Netflix retraçant la carrière du joueur et ses 12 années les plus intenses.

25 février

High – Rise Invasion : série anime de Tsuina Miura avec Haruka Shiraishi, Shiki Aoki, Akira Sekine.

Synopsis : Au milieu des gratte-ciels, Yuri, une jeune lycéenne doit apprendre à survivre dans cet univers hostile afin de retrouver et tuer l’ennemi portant un ” masque “… D’après le manga créé par Miura Tsuina et Takahiro Oba.

28 février

Tiger & Bunny : série anime de Hajime Yatate.