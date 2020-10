C’est Noël avant l’heure sur Amazon Prime Video, découvrez les nouveautés du mois de novembre

Chaque mois la plateforme de streaming appartenant au géant du e-commerce Amazon enrichie son catalogue avec de nouvelles séries ou de nouveaux films. Ce n’est pas encore Noël mais c’est tout comme.

Déjà disponible

The Americans – Saison 1 à 6 : Créée par Joe Weisberg en 2013 avec Keri Russell, Matthew Rhys, Noah Emmerich, Keidrich Sellati, Holly Taylor et Maximiliano Hernández.

Synopsis : pendant la guerre froide, dans les années 1980, un couple d’officiers du KGB (le service de renseignement de l’Union soviétique) est formé afin de vivre aux États-Unis comme des citoyens américains nés au Canada. La série commence au début du premier mandat de Ronald Reagan, quelques années après leur « réveil ». Leur couverture les amène à vivre comme des époux qui élèvent leurs deux enfants dans la plus pure tradition américaine. En parallèle, ils mènent des missions de renseignement, de soutien ou de déstabilisation sur le territoire des États-Unis.

Borat et Borat, le film d’après : réalisé par Jason Woliner avec Sacha Baron Cohen et Maria Bakalova.

Synopsis : Borat, le journaliste kazakh, exubérant, nigaud et arriéré fan des États-Unis, entreprend de tourner un documentaire sur ce pays. Borat se lance à la poursuite des personnalités politiques américaines afin de dresser avec eux le bilan de la présidence de Trump ainsi que sa gestion de la crise du coronavirus dans le pays.

1er novembre

Animal Kingdom – Saison 4 : créée par Jonathan Lisco en 2016 et tiré du livre de David Michod du même nom. Avec Ellen Barkin, Shawn Hatosy, Ben Robson, Jake Weary, finn Cole, Molly Gordon et Caroline Guerra.

Synopsis : Joshua, un jeune homme âgé de dix-sept ans, voit sa vie chamboulée lorsque sa mère meurt d’une surdose d’héroïne. Il emménage alors chez la famille Cody, une famille composée d’une fratrie où la criminalité et la violence sont la règle, mais aussi de la matriarche “Smurf”, la grand-mère de Joshua qui les mène d’une main de maître. Les saisons 1 à 3 sont déjà disponible sur Prime Vidéo.



Boss Level : un film de Joe Carnahan, avec Frank Grillo, Mel Gibson et Annabelle Wallis.

Synopsis : un vétéran des forces spéciales à la retraite revit sans cesse la même journée, celle-ci se terminant à chaque fois par sa mort. Pour stopper cette incessante souffrance, il doit trouver qui en est responsable et l’arrêter.



Deadpool : film de 2016, réalisé par Tim Miller avec Ryan Reynolds, Morena Baccarin, Ed Skrein, T. J. Miller et Gina Carano.

Synopsis : Deadpool, est l’anti-héros le plus atypique de l’univers Marvel. À l’origine, il s’appelle Wade Wilson : un ancien militaire des Forces Spéciales devenu mercenaire. Après avoir subi une expérimentation hors norme qui va accélérer ses pouvoirs de guérison, il va devenir Deadpool. Armé de ses nouvelles capacités et d’un humour noir survolté, Deadpool va traquer l’homme qui a bien failli anéantir sa vie.



2 novembre

Heirs of the night – Saison 2 : créée par Diederik van Rooijen avec Anastasia Martin, Ulrik William Græsli, Charlie Banks, Francesco De Vito et Florian Bartholomaï.

Synopsis : Europe, 1889 : les héritiers des cinq derniers clans de vampires en Europe sont réunis sur le navire L’Elisabetha pour suivre les enseignements de la nouvelle école des vampires. Contrairement à leurs parents, ils doivent unir leurs forces et devenir plus forts que jamais pour survivre… La saison 1 est disponible sur Amazon Prime Video



6 novembre

Duncanville – Saison 1 : Série d’animation créée par Mike Scully, Julie Scully, Amy Poehler.

Synopsis : les amis et la famille – en particulier sa mère, Annie – tente constamment d’empêcher Duncan de ruiner sa vie

Ferro – Saison 1 : une série documentaire sur la carrière du chanteur italien Tiziano Ferro



9 novembre

Independence Day – la saga : le premier film sortit en 1996 est réalisé par Roland Emmerich. Avec Will Smith, Bill Pullman, Jeff Goldblum, Mary McDonnell et Randy Quaid. Ce film raconte l’invasion d’extraterrestres venus piller les ressources de la Terre, devant lesquels des groupes d’individus et de familles fuient et convergent vers le désert du Nevada. Avec le reste de la population américaine, ils espèrent participer à une bataille de la dernière chance pour la survie de l’espèce humaine. Le second film est sortit en 2016, toujours réalisé par Roland Emmerich avec Liam Hemsworth, Jeff goldblum, Bill Pullman, Maika Monroe et Jessie Usher. 20 ans après, ils ont toujours su qu’ils reviendraient. La terre est menacée par une catastrophe d’une ampleur inimaginable. Pour la protéger, toutes les nations ont collaboré autour d’un programme de défense colossal exploitant la technologie extraterrestre récupérée

12 novembre

Connectés : comédie française réalisée par Romuald Boulanger, Nadia Farès, François-Xavier Demaison, Stéphane de Groodt, Audrey Fleurot, Claudia Tagbo, Pascal Demolon, Michaël Youn, Vanessa Guide et Franck Dubosc. Connectés raconte l’histoire d’un groupe d’amis qui se réunit pendant la quarantaine pour un apéro virtuel. Une soirée du samedi soir qui rappelle ce que les Français ont pu vivre durant la période. La réunion va prendre une tournure assez dramatique quand l’un des amis se fait agresser sous le regard impuissant des autres, coincés derrière leur écran. Par la suite, ils découvrent que l’agresseur connaît leurs pires secrets et qu’il compte bien les révéler devant tout le monde.

15 novembre

Memento : un film de Christopher Nolan avec Guy Pearce, Carrie-Anne Moss, Joe Pantoliano.

Synopsis : Leonard Shelby ne porte que des costumes de grands couturiers et ne se déplace qu’au volant de sa Jaguar. En revanche, il habite dans des motels miteux et règle ses notes avec d’épaisses liasses de billets. Leonard n’a qu’une idée en tête : traquer l’homme qui a violé et assassiné sa femme afin de se venger. Sa recherche du meurtrier est rendue plus difficile par le fait qu’il souffre d’une forme rare et incurable d’amnésie. Bien qu’il puisse se souvenir de détails de son passé, il est incapable de savoir ce qu’il a fait dans le quart d’heure précédent, où il se trouve, où il va et pourquoi. Pour ne jamais perdre son objectif de vue, il a structuré sa vie à l’aide de fiches, de notes, de photos, de tatouages sur le corps. C’est ce qui l’aide à garder contact avec sa mission, à retenir les informations et à garder une trace, une notion de l’espace et du temps.

L’armée des 12 singes : film de Terry Gilliam avec Bruce Willis, Madeleine Stowe, Christopher Plummer.

Synopsis : nous sommes en l’an 2035. Les quelques milliers d’habitants qui restent sur notre planète sont contraints de vivre sous terre. La surface du globe est devenue inhabitable à la suite d’un virus ayant décimé 99 % de la population. Les survivants mettent tous leurs espoirs dans un voyage à travers le temps pour découvrir les causes de la catastrophe et la prévenir. C’est James Cole, hanté depuis des années par une image incompréhensible, qui est désigné pour cette mission.



16 novembre

Alien – la saga : constituée de 6 films, la saga a débuté en 1979 et le dernier film sorti date de 2017. Synopsis : Durant le voyage de retour d’un immense cargo spatial en mission commerciale de routine, ses passagers, cinq hommes et deux femmes plongés en hibernation, sont tirés de leur léthargie dix mois plus tôt que prévue par Mother, l’ordinateur de bord. Ce dernier a en effet capté dans le silence interplanétaire des signaux sonores, et suivant une certaine clause du contrat de navigation, les astronautes sont chargés de prospecter tout indice de vie dans l’espace.

Predator – la saga : constituée de 4 films, la série de films débute en 1987 et s’est terminée en 2018. Synopsis : le major Dutch Schaeffer prend la tête d’un commando chargé de délivrer un groupe de civils américains prisonniers de guérilleros en Amérique centrale. Largués en hélicoptère dans une jungle hostile, ses hommes et lui découvrent des corps de soldats écorchés vifs… Avant d’être pris en chasse par une mystérieuse créature.

Alien VS. Predator 1 : un film de Paul W.S. Anderson avec Lance Henriksen, Sanaa Lathan, Raoul Bova.

Synopsis : une mystérieuse onde de chaleur, émanant du cœur de la banquise, se propage à travers l’Antarctique. Pour étudier ce phénomène, Charles Bishop Weyland finance une expédition scientifique pilotée par Alexa Woods. L’équipe découvre une pyramide renfermant des vestiges de civilisations aztèque, égyptienne et cambodgienne. Constituées d’un labyrinthe de “chambres”, les issues se referment brutalement sur plusieurs membres de l’expédition. Des Predators retiennent captive une reine Alien dont ils livrent les descendants aux jeunes Predators lors de rituels.



20 novembre

Motherland : Fort Salem – Saison 1 : Serie Fantastique/Science Fiction. Créée par Eliot Laurence avec Taylor Hickson, Amalia Holm Bjelke, Ashley Nicole Williams, Jessica Sutton et Demetria Mckinney.

Synopsis : dans une Amérique alternative où les sorcières ont passé un accord avec le gouvernement 300 ans plus tôt afin de ne plus être persécutées, trois jeunes femmes démarrent leur entraînement pour devenir des combattantes hors pair utilisant la magie au Fort de Salem.

The Pack – Saison 1 : Serie d’action créée par Wiktor Piatowski avec Leszek Lichota, Piotr Chlewicki, Dagmara Bak.

Synopsis : après un terrible attentat qui a tué ses amis de la police des frontières, le capitaine Wiktor Rebrow essaye de percer le mystère et de comprendre qui est derrière tout cela.



25 novembre

Uncle Frank : un film de Alan Ball avec Paul Bettany, Sophia Lillis, Peter MacDissi.

Synopsis : en 1973, Beth, encore adolescente, quitte sa campagne natale pour aller étudier à l’Université de New York où enseigne son oncle Frank, un professeur de littérature réputé. Elle découvre rapidement qu’il est homosexuel et qu’il partage sa vie depuis longtemps avec son compagnon Wally ; une relation qu’il a toujours gardé secrète. Mais le jour où Mac, le patriarche grincheux de la famille, décède subitement, Frank est contraint de retourner auprès des siens, accompagnés de Beth et Wally, afin d’assister aux funérailles. Durant le trajet, il doit confronter les fantômes de son passé et regarder sa famille en face une fois arrivé sur place.

Dinner with friends : un film de Norman Jewison avec Dennis Quaid, Andie MacDowell et Greg Kinnear.

Synopsis : Katlen et Gabe sont mariés, ont deux garçons, sont passionnés de cuisine, sont critiques gastronomiques, s’adorent et communiquent beaucoup. Tom et Beth sont leurs meilleurs amis et ont aussi deux enfants. C’est grâce à Katlen et Gabe que Beth et Tom se sont rencontrés. À eux huit, ils forment une famille. Repas, week-end, vacances ensemble. Cependant, un jour, Beth vient seule avec ses enfants. Elle s’effondre, Tom la quitte pour une jeune femme plus sexy.



29 novembre