Les nouveautés de la semaine chez Free : lancement très apprécié d’un forfait Free Mobile avec TV à moins de 4€, baisse de prix pour une Freebox etc…

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous leur mettrez la main dessus. Nouveautés Freebox

Free baisse le prix de sa Freebox Pop S qui passe à 23,99€/mois pour les nouveaux et anciens abonnés. Le tarif est désormais garanti 5 ans. Plus d’infos…

Lancement de l’offre 100% Canal+ à moins de 20€, disponible pour les abonnés Freebox. Accessible via les Freebox ou l’espace abonné Freebox. Plus d’infos…

En plus de l’offre Freebox Pop S “Série Spéciale”, Free propose une autre offre Pop S un peu différente, plus chère et uniquement par téléphone. Plus d’infos…

Free déploie une nouvelle mise à jour sur les Freebox Ultra et Pop qui résout une absence aléatoire de connectivité sur les appareils WiFi 6. Plus d’infos…

Déploiement d’une nouvelle mise à jour du Player Freebox Révolution (1.3.49), bug sur la mise en veille résolu. Plus d’infos…

Comme prévu, L’opérateur propose en exclusivité à ses abonnés la diffusion en direct du 3X Festival, rendez-vous international du basket 3×3, du 23 au 25 mai à Marseille, sur le canal 31 des Freebox, c’est gratuit. Plus d’infos…

Free lance 8 nouveaux films inclus pour les abonnés Freebox et Free Mobile (Death Valley, Gold, Jeux de Gangs, Légionnaire, Ma sorcière bien-aimée, Sniper : Le Corbeau blanc, Viking : La naissance d’une nation, Voice from the Stone) Plus d’infos…

Abonnés Freebox et Amazon Prime : 5 nouveaux jeux PC à récupérer, des pépites indés à l’honneur (FATE, Thief 2, Chessarama, The Lost Ashford Ring, Everdream Valley). Plus d’infos…

Nouveautés Free Mobile

Free lance un forfait mobile 20 Go à 3,99€ Veepee sans condition de durée avec Oqee by Free inclus. Plus d’infos…

Free Mobile élargit son partenariat avec le reconditionneur français CertiDeal : la remise exclusive d’au moins 5 % sur une sélection de smartphones reconditionnés s’applique désormais aussi à son forfait mobile à 2 €. Plus d’infos…

La couverture 4G de Free Mobile atteint 99,7 % de la population. Concernant la 5G, près de 95 % de la population sont couverts, dont 56 % via les fréquences 3,5 GHz. Plus d’infos…

Les annonces de la semaine

Free sur la corde raide au 1er trimestre avec le gain de seulement 8000 nouveaux abonnés. Sur le mobile, l’opérateur dégringole avec 5000 nouveaux abonnés. Sur le fixe, seulement 3000 ventes nettes sont à noter. Le chiffre d’affaires grimpe malgré tout de 3% au total.

La maison mère Iliad poursuit solidement sa success story et confirme ses ambitions pour 2025. Plus d’infos…

Un bug gênant touche l’organisation des chaînes chez des abonnés Freebox Révolution et Delta-Devialet, Free est sur le coup. Plus d’infos…

SFR en vente : Free affiche sa position pour la 1ère fois , “nous serons très pragmatiques”. Plus d’infos…

Le combo du moment : Freebox Pop S+ forfait Veepee. Accédez à la fibre 5 Gbit/s; au WiFi 7 avec TV et data mobile de 20 par mois pour seulement 27,98€/mois. Plus d’infos…

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox