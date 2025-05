Free veut assommer ses rivaux : fibre 5 Gbit/s, WiFi 7, accès TV Oqee et 20 Go mobile pour seulement 27,98 €/mois

En associant la nouvelle Freebox Pop S à 23,99 €/mois et son nouveau forfait Free Mobile 20 Go lancé en vente privée sur Veepee à 3,99 €/mois, Free propose l’un des couples fixe-mobile les moins chers du pays : connexion fibre 5 Gbit/s, TV avec Oqee by Free et data mobile largement suffisante, le tout sans engagement et sous la barre symbolique des 28 €/mois.

Alors que l’inflation pousse les ménages à traquer la moindre dépense superflue, Free remet la pression sur ses rivaux avec une combinaison Freebox et forfait mobile qui confirme que le pouvoir d’achat est toujours son cheval de bataille.

Avec un prix revu à la baisse le 20 mai, la “Série spéciale Freebox Pop S” se distingue par un tarif figé pendant cinq ans à 23,99 €/mois et des débits fibre jusqu’à 5 Gbit/s partagés, avec Wi-Fi 7 et répéteur inclus sur demande. L’offre reste sans engagement et se passe de décodeur TV mais inclut la téléphonie fixe avec les appels inclus depuis la Freebox vers les fixes de France métropolitaine et les DOM.

Série Spéciale Freebox Pop S + Série Spéciale Free via Veepee = pas cher

Affichée au même prix que sa grande rivale l’offre Bbox Pure Fibre de Bouygues Telecom, la Freebox Pop S peut être accompagnée depuis hier pour les petits budgets d’un nouveau forfait Free Mobile lancé sur Veepee, de quoi accéder en plus à la TV et à 20 Go de data mobile, pour une facture cumulée Freebox et Free Mobile de 27,98€/mois. Difficile de faire mieux.

Disponible jusqu’au 3 juin, cette offre mobile change la donne. Incluant 20 Go de data en 4G (France métropolitaine), celle-ci est affichée à 3,99 €/mois sans condition de durée, avec appels, SMS/MMS illimités, 10 Go de roaming Europe/DOM mais pas seulement. Ce forfait inclut l’accès TV Oqee, à savoir l’application TV de l’opérateur qui donne accès à 240 chaînes incluses, de nombreux services de replay et plus de 500 films avec OQEE Ciné.

Selon les dernières données de l’Arcep, un Français consommait en moyenne 16 Go de données mobiles par mois en 2024 ; pour plus de la moitié des utilisateurs, 20 Go couvrent donc l’ensemble des besoins quotidiens (réseaux sociaux, musique, quelques vidéos HD). Il faut en revanche préciser que Free facture 49 € de frais de mise en service pour la Freebox et 10 € pour la SIM/eSIM. Bref, il s’agit du bon plan du moment pour les consommateurs qui veulent dépenser le moins possible pour un service complet fixe et mobile (sans 5G) avec accès TV.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox