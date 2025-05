Un bug gênant touche l’organisation des chaînes chez des abonnés Freebox Révolution et Delta-Devialet, Free est sur le coup

Depuis la dernière mise à jour des players Freebox Révolution et Devialet, la renumérotation des chaînes rencontre de sérieux problèmes.

L’un des avantages des player Devialet et Révolution est la possibilité de renuméroter vos chaînes à votre guise, en créant des bouquets personnalisés. Cependant, depuis la récente mise à jour déployée par l’opérateur en début de mois (1.5.16 sur Devialet et 1.3.48 sur Révolution), de nombreux abonnés observent que leur numérotation a été réinitialisée et qu’elle n’est plus sauvegardée alors qu’ils tentent de la recréer.

Une situation embarrassante pour ceux qui ont ont créé plusieurs bouquets afin d’éviter de naviguer à travers l’ensemble des chaînes incluses dans leurs offres. Dans un post dédié sur le bugtracker de l’opérateur, les développeurs affirment avoir réussi à reproduire le problème sur leur player Devialet et expliquent travailler à corriger ce problème.

