Pornographie en ligne : Orange, Free, Bouygues Telecom et SFR sommés de débloquer Tukif et xHamster, pour l’instant

Tukif et xHamster de nouveau accessibles en France après une décision de justice.

Les sites pornographiques Tukif et xHamster, bloqués en France depuis fin 2024 pour absence de vérification stricte de l’âge des utilisateurs, peuvent à nouveau être consultés. La cour d’appel de Paris, dans deux arrêts rendus le 7 mai 2025, a suspendu leur blocage, invoquant le principe européen du pays d’origine.

À l’origine de cette affaire, une procédure engagée en 2021 par les associations e-Enfance et La Voix de l’Enfant, qui demandaient le blocage de sites accessibles aux mineurs sans contrôle autre qu’une déclaration d’âge. Après plusieurs rejets, l’affaire avait été portée jusqu’à la Cour de cassation, puis renvoyée devant la cour d’appel. Celle-ci avait initialement donné raison aux associations, imposant aux principaux fournisseurs d’accès à Internet français de bloquer ces sites.

Les sociétés exploitant Tukif et xHamster, Fedrax LDA (basée au Portugal) et Hammy Media LTD (basée à Chypre), ont ensuite déposé une tierce opposition. Elles ont mis en avant le principe de libre prestation de services au sein de l’Union européenne, estimant qu’en tant qu’éditeurs basés dans d’autres pays de l’UE, elles ne peuvent être soumises à des obligations plus strictes que celles en vigueur dans leur pays d’origine — lesquels n’exigent pas de dispositif de vérification d’âge plus contraignant.

Cependant, ce rétablissement de l’accès pourrait être temporaire. La cour d’appel a suspendu sa décision définitive en attendant une interprétation de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), qui devra statuer sur la conformité du droit français au droit européen en matière de régulation des contenus en ligne.

Source : L’Informé

