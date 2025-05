Comparatif : avec son nouveau prix, la Série Spéciale Freebox Pop S bouscule clairement la B&You Pure Fibre, et sur le long terme

Free vient de changer le prix de sa série spéciale Freebox Pop S, la mettant directement en concurrence avec la B&You Pure Fibre. Alors, quelle offre est la plus intéressante ?

La Freebox Pop S et la B&You Pure Fibre sont les deux offres sans TV les plus sexy du moment, surtout depuis que Free a ajusté son tarif pour la proposer à 23.99€/mois. Clairement concurrentes, les offres ont cependant plusieurs différences, et laquelle est donc la plus intéressante ? Univers Freebox vous propose ainsi un comparatif basé sur les offres affichées ce mardi 20 mail par les deux opérateurs.

Prix et connectivité

Prix Freebox Pop S 23,99€/mois

Sans engagement B&You Pure Fibre 23.99€/mois Sans engagement Débits Freebox Pop S Jusqu’à 5 Gbit/s en download en partagé et 900 Mbit/s en upload B&You Pure Fibre Jusqu’à 8 Gbit/s en download et 1 Gbit/s en upload dans les zones éligibles

2 Gbit/s en download et 900 Mbit/s en upload sinon WiFi Freebox Pop S WiFi 7 Bi-Band B&You Pure Fibre WiFi 7 Tri-Band Compatibilité ADSL Freebox Pop S Oui B&You Pure Fibre Non

Téléphonie et Autres

Destinations incluses Freebox Pop S Illimité vers les fixes en France et les DOM B&You Pure Fibre Pas de téléphonie fixe Avantage mobile inclus Freebox Pop S Jusqu’à 4 forfaits mobiles 5G illimités à 9.99€/mois la première année puis 15.99€/mois B&You Pure Fibre Offre B.iG, réduction de 7€ sur l’offre box et plusieurs remises sur les forfaits mobiles selon le nombre d’offres reliées Répéteur WiFi Freebox Pop S 1 répéteur WiFi 7 inclus sur demande (Bi-bandes) B&You Pure Fibre 1 répéteur WiFi 7 Tri-Band en option (4€) Assistance Freebox Pop S Assistance téléphonique

Free Proxi (assistance de proximité) B&You Pure Fibre Chat

Frais divers

Frais de mise en service/activation Freebox Pop S 49€ de mise en service B&You Pure Fibre 48€ de mise en service Frais de résiliation Freebox Pop S 59€ de résiliation B&You Pure Fibre 69€ de résiliation Remboursement de frais d’un autre opérateur Freebox Pop S Jusqu’à 100€ de frais de résiliation remboursés B&You Pure Fibre Jusqu’à 50€ de frais de résiliation remboursés

Verdict : la Freebox Pop S plus intéressante, avec un avantage non-quantifiable

Free ne s’est pas raté avec cette nouvelle offre comprenant uniquement l’internet et la téléphonie fixe. Il est celui qui propose les débits les plus importants sur l’ensemble du parc, même si Bouygues Telecom est en mesure de proposer le 8Gbit/s sur une partie du sien. Mais ce n’est pas son seul atout. L’offre a également l’attrait d’être compatible ADSL, pour ceux qui attendent encore l’arrivée de la fibre optique par exemple, et de proposer la téléphonie fixe là où la B&You Pure Fibre ne le fait pas.

On peut aussi noter qu’il s’agit de la seule offre incluant un répéteur qui n’est pas proposé en option payante. De plus, l’opérateur propose également des frais de résiliation plus bas et rembourse tous les frais de résiliation des autres opérateurs, quand Bouygues Telecom ne rembourse pas l’intégralité des frais imposés par ses concurrents. De plus, un avantage demeure : Free a annoncé bloquer le prix de l’offre pendant 5 ans, tandis que son concurrent n’est pas tenu à ce genre d’engagements.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox