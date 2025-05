L’Arcom en quête de 2 nouvelles chaînes sur la TNT locale

Le régulateur de l’audiovisuel français lance un appel à manifestation d’intérêt pour la diffusion de services de télévision en région parisienne à la suite de deux arrêts.

Qui pour prendre la place BFM Paris et TV Pitchoun Paris IDF qui ont arrêté leur diffusion en mars 2025 sur la TNT locale ? S’il est encore trop tôt pour le dire, l’Arcom prend les devants en lançant un appel à manifestation afin “d’appréhender l’intérêt des acteurs du marché pour la diffusion de nouveaux services à vocation locale en haute définition sur la télévision numérique terrestre (TNT) en région parisienne”.

Désormais, l’Île-de-France compte quatre services de télévision locaux sur la TNT, tous diffusés depuis le multiplex local Multi 7, à savoir Télé Bocal (21h à minuit) et Night TV (minuit à 1h) sur un canal (numéro 31) en partage entre plusieurs services, 20 Minutes TV (numéro 32) et Le Figaro TV IDF (numéro 34).

La ressource radioélectrique disponible en région parisienne pourrait ainsi permettre la diffusion d’un service à temps complet sur le multiplex R1 et Multi 7. Ce dernier peut aussi accueillir un ou plusieurs services au sein de la plage horaire 1h – 21h au sein du canal partagé.

L’arrêt de BFM Paris et TV Pitchoun Paris IDF soulève toutefois “la question du modèle économique des chaînes locales sur la TNT en Île-de-France où la part de la réception de la télévision par la TNT est la plus faible dans un contexte général de décroissance des recettes publicitaires”, tempère l’Arcom, ajoutant que des interrogations subsistent aujourd’hui “sur la capacité du marché publicitaire à accueillir l’offre de nouvelles chaînes ou encore sur l’enjeu de captation de l’attention du public.”

Les acteurs intéressés sont invités à faire part “de leur évaluation de la situation des télévisions locales en Île-de-France, des perspectives d’évolution pour les services existants et de la capacité de développement de nouveaux services dans cette zone, et leurs éventuels projets”, au plus tard le 20 juin 2025.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox