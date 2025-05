SFR et Bouygues Telecom mettent en vente leurs sites mobiles mutualisés dans les zones rurales

Les deux opérateurs pourraient récupérer entre 800 millions et 1 milliard d’euros dans le cadre de la cession de leur coentreprise Infracos.

FR et Bouygues Telecom s’apprêtent à tourner une page de leur stratégie d’aménagement du territoire. Selon les informations du Monde, les deux opérateurs ont lancé la vente d’Infracos, leur coentreprise créée en 2014 pour mutualiser leurs infrastructures mobiles dans les zones rurales. Cette société gère environ 3 500 sites (toits-terrasses, pylônes et autres points hauts) essentiels à la couverture 4G et 5G dans les campagnes françaises.

Estimée entre 800 millions et 1 milliard d’euros, Infracos attire l’intérêt de plusieurs acteurs spécialisés dans les infrastructures télécoms. En cas de cession, SFR et Bouygues deviendraient locataires de long terme de ces équipements, poursuivant ainsi leur activité sans en conserver la propriété.

Pour Altice France, maison mère de SFR, cette opération s’inscrit dans une vaste stratégie de désendettement. Après avoir réduit sa dette de 24 à 15,5 milliards d’euros, le groupe ambitionne de descendre à 13 milliards, en se séparant d’actifs jugés non essentiels, comme Infracos ou XpFibre.

Du côté de Bouygues Telecom, ces actifs ne sont plus considérés comme stratégiques. Comme d’autres opérateurs, l’entreprise a amorcé depuis plusieurs années un virage vers la cession de ses infrastructures pour financer notamment le déploiement de la fibre.

Il y a 11 ans, Bouygues Telecom et SFR ont conclu un accord stratégique pour partager une partie de leurs réseaux d’accès mobiles. L’objectif était de déployer un réseau mutualisé sur une zone correspondant à 57% de la population, à savoir l’ensemble du territoire en dehors des 32 plus grosses agglomérations de plus de 200 000 habitants et des zones blanches. L’accord reposait sur la création d’une société ad-hoc commune pour la gestion du patrimoine des sites radio mis en commun (Infracos) et d’autre part, la prestation de service de RAN-sharing que se rendent mutuellement les opérateurs en 2G, 3G et 4G sur le territoire partagé.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox