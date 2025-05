Free baisse le prix de sa Freebox Pop S et garantit le tarif pendant 5 ans

La Freebox Pop S passe à 23,99€/mois pour les nouveaux et anciens abonnés.

Déjà une première baisse de prix dans un marché très concurrentiel pour la nouvelle Freebox Pop S. Free nous annonce ce 20 mai que son offre 100 % internet (sans TV), passe dès aujourd’hui à 23,99€/mois, soit 1 euro de moins qu’auparavant. Pour la première fois, Free indique une temporalité sur ce prix, le tarif est garanti pendant 5 ans, là où la concurrence a pris l’habitude de revoir ses tarifs. “Free est le seul opérateur à proposer un tel engagement à ses abonnés”, précise-t-il. Tous les abonnés, anciens comme nouveaux, bénéficient de cette baisse immédiate. Free s’attaque donc une fois de plus à la Bbox Pure Fibre de Bouygues Telecom affichée au même prix, sans répéteur WiFi inclus (4€/mois), ni téléphonie fixe.

La Freebox Pop S sans engagement et uniquement accessible en ligne, comprend la Fibre avec des débits jusqu’à 5 Gbit/s, le tout dernier Wi-Fi 7, un répéteur Wi-Fi 7 inclus et les appels inclus depuis la Freebox vers les fixes de France métropolitaine et les DOM. L’offre permet aussi jusqu’à 4 Forfaits Free 5G internet illimité en 5G/4G à 9,99€/mois pendant 1 an puis 15,99€/mois (au lieu de 19,99€/mois) avec Free Family. Enfin, Free prend en charge jusqu’à 100 euros les frais de résiliation de votre ancien opérateur contre 50 euros pour Bouygues Telecom.

