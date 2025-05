En exclusivité chez Free : c’est parti pour la nouvelle chaîne événement gratuite 3X Festival sur les Freebox

Free continue de miser sur le sport pour enrichir son offre TV. Comme prévu, L’opérateur propose en exclusivité à ses abonnés la diffusion en direct du 3X Festival, rendez-vous international du basket 3×3, du 23 au 25 mai à Marseille.

Comme annoncé dans nos lignes le 13 mai dernier, à l’occasion du 3X Festival, étape majeure du circuit mondial FIBA de basket 3×3, Free offre à ses abonnés la diffusion en direct et sans surcoût de cet événement sportif de haut niveau. Du vendredi 23 au dimanche 25 mai, les matchs sont accessibles sur le canal 31 de la Freebox.

Seul opérateur à proposer la retransmission de cette compétition, Free permet aux passionnés de basket et aux curieux de découvrir ou redécouvrir le basket 3×3, un format explosif et urbain, désormais discipline olympique. Durant ces trois jours, l’intensité et la créativité des équipes seront à suivre en intégralité, depuis Marseille, capitale du basket le temps d’un week-end.

Avec cette initiative, Free cherche à démocratiser l’accès aux événements sportifs, y compris les disciplines émergentes comme le basket 3×3. L’opérateur propose déjà un large éventail de chaînes et services sportifs via sa Freebox, tels que beIN SPORTS, Eurosport 1, DAZN, After Foot TV, ou encore eClutch Live et Padel Time TV.

