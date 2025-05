Free lance 8 nouveaux films inclus pour les abonnés Freebox et Free Mobile

Roger Moore, Anne Hathaway, Nicole Kidman ou encore Emilia Clarke au programme des nouveautés d’Oqee Ciné qui après plusieurs semaines de vacances enrichit son catalogue.

La plateforme de streaming Oqee Ciné, lancée en mars 2023, continue de se développer notamment grâce à un catalogue diversifié de titres, financé par la publicité (modèle AVOD, pour “Advertising Video On Demand”). S’il compte aujourd’hui plus de 600 films et séries, le service intègre des nouveautés tous les vendredis. Ce week-end, Oqee Ciné propose une nouvelle sélection de 8 films. Au programme : du thriller, du drame historique, des fresques épiques et même un remake magique.

Death Valley (2023, Drame/Road trip)

Réal. : T. McCann

Avec : Veronica Taylor, Alex Brown

À sa sortie de prison pour le meurtre de sa mère, Jae retourne dans sa ville natale. Son frère lui propose un voyage à travers la Death Valley, un lieu à la beauté brutale et implacable.

Gold (1974, Thriller)

Réal. : Peter Hunt

Avec : Roger Moore, Susannah York

Un ingénieur enquête sur de mystérieux accidents dans une mine d’or sud-africaine, jusqu’à découvrir un complot aux ramifications inattendues.

Jeux de Gangs (2005, Drame)

Réal. : Barbara Kopple

Avec : Anne Hathaway, Bijou Phillips

Deux jeunes filles aisées de L.A. s’immergent dans la culture des gangs. Leur quête de sensations fortes vire à la descente aux enfers.

Légionnaire (2019, Action/Historique)

Réal. : Jose Magan

Avec : Mickey Rourke, Lee Partridge

Alors que deux légions romaines sont piégées en Arménie, un éclaireur mi-romain tente une mission impossible à travers les montagnes pour sauver ses compagnons.

Ma sorcière bien-aimée (2005, Comédie/Fantastique)

Réal. : Nora Ephron

Avec : Nicole Kidman, Will Ferrell

Une sorcière tente de mener une vie normale, jusqu’à ce qu’un acteur mégalomane l’entraîne malgré elle dans un remake de la série culte.

Sniper : Le Corbeau blanc (2022, Guerre/Drame)

Réal. : Marian Bushan

Avec : Pavlo Aldoshyn

Après la perte tragique de sa femme, un professeur ukrainien devient sniper pour venger sa mort. Une chasse à l’homme s’engage dans l’Est de l’Ukraine.

Viking : La naissance d’une nation (2022, Historique/Epopée)

Réal. : Andrei Kravchuk

Avec : Danila Kozlovsky, Svetlana Khodchenkova

Un prince viking exilé revient pour réunifier les clans. Trahisons, batailles et conquêtes rythment ce récit inspiré de l’histoire scandinave.

Voice from the Stone (2017, Thriller/Gothique)

Réal. : Eric D. Howell

Avec : Emilia Clarke, Marton Csokas

En Toscane dans les années 50, une infirmière est confrontée à des phénomènes étranges dans un manoir silencieux rempli de secrets.

Oqee Ciné est disponible en exclusivité sans surcoût pour les abonnés de Free, Freebox ou Free Mobile (forfait 350 Go/illimité, Série Free, Veepee). La plateforme est accessible sur de nombreux supports : mobiles, Apple TV, Android TV, TV connectées, Fire Stick et le web. Elle dispose aussi d’un accès direct sur les players des Freebox, y compris ceux dépourvus d’Oqee, comme le player de Devialet ou celui de la Freebox Révolution.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox