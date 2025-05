Free Mobile propose un forfait canon à seulement 3,99€/mois aux abonnés Freebox, mieux que sa Veepee du moment

Alors que Free multiplie les initiatives pour séduire les consommateurs soucieux de leur budget et relancer ses recrutements, l’opérateur propose également une formule mobile très compétitive pour ses abonnés Freebox. Un forfait 40 Go à 3,99€/mois comprenant plus de data que sa nouvelle vente privée.

Free Mobile propose depuis début avril à ses abonnés Freebox une formule méconnue mais redoutablement avantageuse : le forfait à 2€, enrichi d’un booster à 40 Go de dat en France métropolitaine, 15 Go en Europe et dans les DOM, et les appels illimités pour un total de 3,99€/mois. Ce tarif, réservé aux clients Freebox (5,99€/mois pour les autres), s’impose aujourd’hui comme la meilleure offre data du marché à moins de 4 euros. Red by SFR propose actuellement 50 à 5,99€/mois alors que Bouygues Telecom affiche 40 Go au même prix.

Sur le marché des petits forfaits, Free Mobile vient tout juste de lancer une offre spéciale sur le site Veepee cette fois avec 20 Go à 3,99€/mois mais avec un avantage impoortant, l’ accès à Oqee by Free, son service TV (240 chaînes et de nombreux replays) est inclus. Si cette formule peut séduire les nouveaux venus, les abonnés Freebox (sauf Pop S) disposent déjà de cet accès TV, le forfait 2€ (0€ pour eux) avec booster 40 Go sera donc plus intéressant pour eux.

Il est important également de rappeler une condition, Free propose au choix 1 forfait 2€ (0€) boosté ou la possibilité de souscrire jusqu’à 4 forfaits data illimitée à 9,99€/mois pendant 1 an puis 19,99€/mois. Ce sera l’un ou l’autre, il faudra donc faire un choix. Pour les abonnés Freebox qui cherchent une ligne mobile d’appoint, ou une offre pour un ado, un proche ou un appareil secondaire, la question se pose. Pour ceux qui disposent déjà d’un forfait data illimitée, la Veepee Free Mobile sera alors une meilleure alternative, mais l’enveloppe de data sera deux fois plus légère.

