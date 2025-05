Canal+ mène une offensive et veut s’imposer : “pour les amateurs de cinéma, il n’y a pas photo : c’est Canal+. Point barre”

La filiale de Vivendi fait le point sur son positionnement stratégique sur le linéaire et le numérique avec le cinéma comme arme numéro 1.

Canal+ ne se contente plus d’être une chaîne premium, le groupe cherche plus que jamais à s’imposer comme la plateforme de référence pour les amateurs de cinéma, tout en accélérant sa transformation digitale. C’est ce qu’a affirmé Jean-Marc Juramie, directeur général adjoint en charge des antennes et des programmes, lors d’un entretien accordé à l’émission Buzz TV du Figaro le 21 mai.

Le cinéma, ADN historique de Canal+

Premier financeur du cinéma français avec 160 millions d’euros à présent investis chaque année malgré un récent serrage de vis, Canal+ reste un pilier de l’industrie. Et la chaîne revendique ce rôle sans complexe. “Pour les amateurs de cinéma, il n’y a pas photo : c’est Canal+. Point barre”, martèle Jean-Marc Juramie, avant d’ajouter : “On a une richesse, une profondeur et une qualité que personne d’autre n’a.”

Malgré la fin de l’accord avec Disney+ (avec qui il espère un jour retrouver un accord), le groupe conserve les droits de diffusion de l’ensemble des grands studios américains, ce qui lui permet de proposer les plus grosses sorties six mois après leur passage en salle, un avantage unique sur le marché français.

Canal+ ne se limite plus à son canal historique. “On mène une vraie offensive digitale. On a fait 3 milliards de vues en 2025 !”, souligne Jean-Marc Juramie. Grâce à myCANAL, désormais au cœur de sa stratégie, la chaîne devient une plateforme à part entière, dont l’ambition première est de rivaliser avec les géants du streaming sur le marché français.

L’idée n’est pas d’abandonner le linéaire, qui représente encore 70 % des usages, mais bien de construire une offre hybride, entre diffusion en direct notamment pour les événements sportifs et consommation à la demande.

Canal+ investit également dans les formats digitaux courts et la découverte de talents issus des plateformes. “On va chercher les talents là où ils sont. Et beaucoup émergent sur le digital”, confirme-t-il, citant notamment Loris Giuliano (En balade avec…) ou Guillaume Pley (Legend), avec qui des discussions sont en cours.

Un adieu symbolique à la TNT, mais pas à la télévision

Alors que Canal+ quittera le canal 4 de la TNT le 6 juin, Jean-Marc Juramie se montre catégorique sur l’évolution du paysage audiovisuel : “Depuis l’arrêt de C8 et NRJ12, les audiences de la TNT s’effondrent.” Un changement d’ère que Canal+ anticipe déjà, en misant sur la complémentarité entre digital et linéaire, plutôt que sur une guerre de canaux.

Source : Le Figaro, TV Magazine

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox