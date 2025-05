Abonnés Freebox et Amazon Prime : 5 nouveaux jeux PC à récupérer, des pépites indés à l’honneur

Une nouvelle sélection de jeux est proposée sur Prime Gaming, allant du rétro à des propositions plus originales.

Comme chaque semaine, le géant américain étoffe son catalogue de jeux proposé gratuitement dans son abonnement Amazon Prime. Prime Gaming ajoute 5 titres à son catalogue. Ces derniers sont disponibles pour une durée d’au moins 33 jours à compter d’aujourd’hui mais une fois récupérés, vous pourrez y jouer même après cette période. Comme d’habitude, les jeux intégrés à l’offre les semaines précédentes restent encore disponibles également. Pour rappel, Prime Gaming est inclus pour les abonnés Freebox Delta et Ultra disponible en option pour tous les autres abonnés avec l’abonnement Amazon Prime pour 6.99€/mois.

FATE est un véritable hommage aux Dungeon Crawlers à l’ancienne. Sorti en 2005, ce jeu d’action-RPG propose des donjons générés aléatoirement, une progression de personnage intuitive et un univers graphique rétro qui ravira les nostalgiques. Avec son gameplay simple mais addictif, il reste une excellente porte d’entrée pour ceux qui découvrent le genre ou souhaitent revivre des sensations old school.



Thief 2 est une référence incontournable du jeu d’infiltration. Vous incarnez Garrett, un voleur évoluant dans un monde steampunk où la moindre erreur peut être fatale. Chaque mission pousse à la patience, à l’analyse des comportements ennemis et à l’utilisation de l’ombre comme meilleure alliée. Malgré son âge, le jeu conserve une profondeur impressionnante et une ambiance unique.



Pour récupérer ces jeux, il faudra posséder un compte GOG, dont vous pouvez télécharger le launcher ici. Une fois votre compte créé, récupérez le code du jeu sur votre page Prime Gaming puis rendez-vous sur GOG, dans la section bibliothèque et cliquez sur le “+”. Sélectionnez “Utiliser le code GOG” et collez votre code, vous pourrez ensuite l’installer.

Chessarama revisite le jeu d’échecs à travers une série de mini-jeux créatifs et originaux. Chaque mode propose des objectifs variés tout en conservant les déplacements classiques des pièces d’échecs, transformant le jeu en véritable casse-tête stratégique. Une proposition idéale pour les amateurs de réflexion et de jeux atypiques.



Pour y accéder, il faudra se créer un compte sur l’Epic Game Store et télécharger le launcher. Une fois cette étape remplie, rendez-vous sur votre page Prime Gaming et cliquez sur le jeu puis activer. Il faudra ensuite associer votre compte Epic à votre compte Amazon, en suivant toutes les démarches inscrites à l’écran.

The Lost Ashford Ring s’adresse aux passionnés de mystères et de jeux d’objets cachés. L’histoire vous entraîne dans un vieux manoir à la recherche d’un anneau disparu, à travers une série d’énigmes et de scènes soigneusement illustrées. Sans révolutionner le genre, il offre une aventure bien rythmée et agréable pour les amateurs d’enquêtes tranquilles.



Ce jeu est disponible via la plateforme Legacy Games. Il vous suffit de télécharger le launcher depuis le site de la plateforme et de vous créer un compte. Une fois ce dernier installé, récupérez le jeu depuis la page Prime Gaming dédiée. Un code vous est alors indiqué, il vous suffit de le copier-coller sur cette page en vous connectant à votre compte. Une fois cela fait, vous pourrez jouer au jeu directement depuis le launcher.

Everdream Valley propose une expérience paisible et bucolique. Vous y incarnez un enfant en vacances à la campagne, entre culture, soins aux animaux, exploration et rêves étranges prenant parfois la forme d’animaux. Ce titre aux graphismes colorés mise sur la détente et l’évasion, parfait pour une parenthèse ludique loin de l’action frénétique.



Pour y accéder, il faudra télécharger Amazon Games, disponible en cliquant sur ce lien, il suffit ensuite de vous connecter avec vos identifiants Amazon Prime. Vous retrouverez ainsi, sur une même interface, vos jeux gratuits à récupérer et la possibilité de les installer.

Il faudra ensuite cliquer sur “installer” et une fois la procédure terminée, vous pouvez jouer à votre jeu. Pour rappel, Prime Gaming est inclus pour les abonnés Freebox Delta et Ultra et offert pendant 6 mois aux abonnés Freebox Pop et Révolution et disponible en option pour tous les autres abonnés avec l’abonnement Amazon Prime pour 5.99€/mois.

