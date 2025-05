Réseau mobile : mis en demeure par l’Arcep, Free Mobile assure qu’il sera dans les clous

Le régulateur des télécoms a récemment publié plusieurs mises en demeure épinglant l’ensemble des opérateurs pour des retards observés dans les zones couvertes par le New Deal Mobile. Free Mobile indique cependant qu’il entend bien se mettre en conformité dans les temps.

Le 18 février 2025, l’Arcep a mis en demeure Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free Mobile pour non-respect de leurs obligations dans le cadre du dispositif de « couverture ciblée » du New Deal mobile, visant à améliorer la couverture des zones rurales. Des mises en demeure publiées récemment par l’autorité. À moins d’un an de l’échéance du 4 août 2025 fixée par l’arrêté ministériel de 2023, les retards étaient jugés critiques pour les sites ou chaque opérateur est leader : Free Mobile n’avait ainsi activé aucun des 36 sites prévus, SFR aucun sur 40, Orange seulement un sur 43, et Bouygues Telecom un seul sur 38.

Cependant, l’Arcep indique que Free a répondu à cette mise en demeure que “l’ensemble de ces 36 sites seraient mis en service avant le 04 août 2025, soit avant l’échéance de l’arrêté, dont un en janvier 2025 et deux en juin 2025“. D’autant qu’il déclare par ailleurs avoir trouvé un emplacement pour chacun de ces sites concernés, avec 26 baux signés au 28 octobre 2024.

Quid des autres opérateurs ? Ces derniers montrent également pattes blanches, malgré certains problèmes de visibilité. Au 28 octobre 2024, Orange annonçait ainsi un seul site en service d’ici fin 2024 parmi les 42 concernés, sans précision pour les 41 autres, et affirmait avoir trouvé un emplacement pour 28 des 43 sites avec 21 baux signés. SFR prévoit de mettre en service 31 de ses 40 sites d’ici au 3 août 2025, mais déclare que 6 des 8 restants rencontrent des blocages et 2 feront l’objet d’une demande de modification ou d’abandon. De son côté, Bouygues Telecom prévoit 8 mises en service d’ici fin 2024 et 21 en 2025 (dont 9 au premier semestre), mais reste sans visibilité pour 8 sites, faute d’emplacements identifiés.

