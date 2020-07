Les emblématique marmottes de France 3 reviennent en mode sports tout l’été

Elles ont été musiciennes puis comédiennes, les marmottes de France 3 reviennent ce week-end en mode sport et durant tout l’été 2020.

Elles sont emblématiques chez France 3, avec des dizaines de récompenses internationales, et 16 millions de vues sur les réseaux sociaux, grand retour des marmottes le 4 juillet sur les 26 antennes de France 3 et ce pendant trois mois.

Elles reprendront avec humour le monde du sport et ses figures emblématiques. Au programme : la natation, le tennis, l’escrime, le football, le rugby, l’athlétisme, le basket et le judo.

Voici quelques exemples de ce qui va être présent sur les antennes de France 3 dès ce week-end.

