France 3 : découvrez Hunspach, élu village préféré des Français

Hunspach dans le Grand Est est le gagnant de la 9éme éditions du “Village Préféré des Français” diffusé sur France 3 et présenté par Stéphane Bern.

Ils étaient 14 à s’affronter pour devenir le village préféré des Français. Le résultat est tombé hier soir, c’est le village d’Hunspach dans le Bas-Rhin qui a gagné en final face au village de Cargèse en corse et celui de Giverny en Normandie.

Hunspach a pris la place de Saint-Vaast-la-Hougue en Normandie vainqueur de l’été dernier. Voici quelques mots de Stéphane Bern “Avec Le Village préféré des Français, nous ne sommes pas là pour dire « voici le plus beau village de France », mais pour mettre en avant une préférence. Et cela crée une émulation, une motivation, en tout cas de l’identité régionale. Les Alsaciens, les Bretons, les Corses se battent, mais c’est bon enfant. C’est comme un concours Miss France des villages. Et finalement, ils sont tous beaux, comme toutes les miss sont belles. Et ce que je mesure à travers l’engouement du public depuis l’annonce de cette nouvelle sélection, c’est qu’ils ont tous gagné. Peu importe la place qu’ils occuperont au classement final”.

